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中国星辰｜星辰大海标注北斗精度

2023年05月20日14:05 | 来源：新华网
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　　在浩瀚星空中，由中国北斗卫星导航系统组成的“人造星团”熠熠生辉，它为全球用户提供了精确、可靠的导航定位服务，成为中国科技创新的一面旗帜。为进一步提升星座稳健性和可用性，这群璀璨的星团于5月17日再添新成员。新华网特邀西昌卫星发射中心工程师于新辰，航天科技集团五院北斗三号卫星主任设计师冯文婧在西昌卫星发射中心为广大中小学生上一堂“夜空中最亮的星”航天主题思政课，让青少年在祖国航天蓬勃发展的故事中感受、学习新时代北斗精神。

(责编：胡永秋、常雪梅)
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