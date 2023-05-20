中国星辰｜星辰大海标注北斗精度
2023年05月20日14:05 | 来源：新华网
小字号
在浩瀚星空中，由中国北斗卫星导航系统组成的“人造星团”熠熠生辉，它为全球用户提供了精确、可靠的导航定位服务，成为中国科技创新的一面旗帜。为进一步提升星座稳健性和可用性，这群璀璨的星团于5月17日再添新成员。新华网特邀西昌卫星发射中心工程师于新辰，航天科技集团五院北斗三号卫星主任设计师冯文婧在西昌卫星发射中心为广大中小学生上一堂“夜空中最亮的星”航天主题思政课，让青少年在祖国航天蓬勃发展的故事中感受、学习新时代北斗精神。
(责编：胡永秋、常雪梅)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 夏收夏种农事忙 国家气象中心：大部分时段天气利于开展夏收夏种
- 人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，全国夏收夏种气象服务于19日正式启动，同天《全国夏收夏种气象服务专报》发布，预计今年夏收夏种期间，大部时段天气条件总体较好，利于开展夏收夏种。 国家气象中心消息，5月下旬，北方冬麦区大部时段以晴好天气为主，墒情适宜，利于冬小麦灌浆成熟；江汉、江南及四川盆地、贵州等地有较强降雨，夏收作业将短暂受阻；江淮大部天气较好，适宜夏收。…
- 评论
- 关注