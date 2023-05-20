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今年前4月中欧班列累计开行5611列

2023年05月20日14:51 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月20日电（记者樊曦）记者20日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至4月份，中欧班列累计开行5611列，运送货物60.9万标箱，同比分别增长17%、32%，重箱率100%。其中4月份单月开行1459列，运送货物16万标箱，同比分别增长25%、45%。

　　今年以来，国铁集团充分利用口岸站挖潜提效和扩编增吨条件，不断扩充中欧班列通道能力，西、中、东三条通道1至4月份班列开行数同比分别增长25%、9%、10%，中欧班列运输能力和效率持续增强，开行质量进一步提升。

　　截至2023年4月底，中欧班列国内出发城市达109个，通达欧洲25个国家211个城市。

(责编：胡永秋、常雪梅)
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