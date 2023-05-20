原标题：拼多多联席CEO赵佳臻：让消费者吃的东西更新鲜，也让农户的收入有增长

“拼多多的团队是从田间地头走出来的，我们经常讲自己是’腿上有泥的新电商’。我们特别希望能够做一些事情，让消费者吃的东西可以更加新鲜，也可以让农户收入有增长。”在今天举行的第四届上海创新创业青年50人论坛上，拼多多联席CEO赵佳臻发表主旨演讲，分享了拼多多深入村庄，与中国农村农业共同成长的故事。

2015年，拼多多从卖农货、卖水果起步，逐步成长为年活跃用户近9亿，活跃商户1300万的新电商。作为初创团队的一员，赵佳臻最早在拼多多主要负责农产品运营及供应链的搭建，并为此跑遍了国内大大小小的农产区。

有一次他和同事去南方某一个县城调研水果采购情况，返回的时候发现车队排成了长队，当地柑橘产量非常大，品质也非常好，每年这个时候都会吸引大批客商来采购。他说：“我们为农户高兴之余也有另外的担忧，对于水果这种季节性的产品，看起来热火朝天，但是实际上有严重的拥堵情况，会导致坏果破损、包装耗材以及人力和仓储成本的增加。与此同时，流通效率降低还会影响商品的体验和交付，无形当中销售成本会提升不少，消费者购买体验也会降低。如何畅通流通链路，减少成本浪费，优化消费者体验，这是亟待解决的一个问题。”

围绕这个问题，他们团队跑遍了国内几乎所有的农产区，总结了一套“农耕云耕+产地直发”的模式。他们把消费端分散的需求拼成集中确定的需求，碎片化的小农场在云端被拼成一个虚拟的大农场。目前平台直连1000多个农场区，带动1600多万农业生产者参与其中。在这个过程当中，拼多多也成为全国最大的农产品电商平台。

赵佳臻说，在这个过程中，拼多多还带动了大量“新农人”返乡创业。2021年，仅拼多多平台上，90后、00后新青年商家占比超过49%，95后新农人超过12.6万，占比超过13%，其中大部分是返乡创业的农二代。

“从未来产业角度而言，农业的标准化、规模化、品牌化、智能化发展也是大势所趋。”赵佳臻介绍，今年2月中旬，拼多多在上海崇明举办第三届“多多农研科技大赛”，参赛者在农场中进行了一场种生菜比赛，要以更低能耗、更短时间，种出更高产量、更好品质的生菜。赵佳臻表示，从历届“多多农研科技大赛”的成果对一线田间提供的切实价值来看，数字技术和人工智能能够切实有效赋能农业，智慧农业大有可为。

“拼多多是上海本土成长的互联网企业，平台的迅速发展很大程度上得益于上海市良好的营商环境建设。”赵佳臻说：“作为主流互联网企业里最年轻的公司，我们也真切地感受到新时代带给我们的机遇、对我们的要求。拼多多将与青年同行，努力打造普惠开放的电商平台，全力以赴推进高质量发展，带给大家更多实惠、更多乐趣。”

(责编：曹淼、李源)

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