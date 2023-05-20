人民网北京5月20日电 （记者许维娜）当家长遇到紧急情况时，可以清晰知道孩子的位置；当学校门口拥堵时，可以通过实时位置共享找到孩子；当两个同龄的小朋友一起玩耍时，可以通过碰一碰加为好友……

源于给孩子安全添多一份保障的出发点，很多家长愿意给孩子购买电话手表，如今智能电话手表在千禧一代的孩子群体中愈发流行，儿童智能手表行业也迎来了快速发展。

根据中国产业研究院《2022-2027年中国儿童智能手表行业深度调研及投资前景预测研究报告》，目前我国5岁至12岁的儿童约为1.7亿人，儿童智能手表的市场普及率约为30%，基本上3个孩子当中就有1个有智能手表；其中，城市儿童智能手表市场普及率超过50%。

作为特定市场的产品，儿童手表不需要过高的性能以及繁杂的功能，只需要做好最基本的定位追踪，保障通信，基本上就算是一款合格的产品。对于家长来说，孩子的定位数据是其最关心的信息之一。

在业内看来，儿童产品相比成人产品更难打造，主要原因之一就是厂商需要平衡儿童和家长的需求：一方面家长需要随时掌握孩子的动态，保证孩子能够平安、健康地成长；另一方面，如今的青少年自主性更强，需要拥有自己一定的隐私和活动空间。

对此，相关专家表示，儿童智能手机厂商应通过深入洞察用户的需求，不断进行技术研发和产品创新，深挖行业护城河。

以儿童智能手表品牌小天才为例，近日推出的新品Z9搭载了独立定位GPS芯片、专属气压计、五重传感器以及3DSYS升级算法和低功耗WIFI。比如，家长可以根据轨迹热力图，了解到孩子曾在哪里停留；当孩子靠近水域时，手表也可以给予提醒。

在健康监测方面，小天才结合医院的体温曲线动态监测，通过生理医学研究+生物建模的方法，结合大量用户发烧数据模型信息后，提升温度测量的精准度。此外，还包括全天心率监测、血氧监测，以及专注力、心情、午睡和精力监测等；在社交方面，小天才独立研发了社交应用，鼓励孩子们在真实世界交友、推动儿童线上社交安全、健康发展。

有机构预计，展望未来，儿童智能手表行业有望继续保持高速增长趋势，市场规模将进一步扩大。在技术方面，智能手表的功能将不断更新，拥有更多的功能，如AI语音助手、虚拟安全围栏、实时定位等功能，以满足消费者的不断变化的需求。

但同时，也有专家提醒，市场繁荣的背后，功能冗杂、诱导消费、侵犯隐私等现象时有发生，儿童智能手表厂商应注意进一步提高手表的信息安全性，要避免儿童手表过度娱乐化，规范行业发展,让儿童智能手表回归“儿童属性”。

(责编：杨曦、高雷)

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