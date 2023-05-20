新华社北京5月20日电（记者刘诗平）国家150项重大水利工程之一——重庆市藻渡水库主体工程20日顺利开工，国家172项节水供水重大水利工程中的滇中引水工程、贵州省凤山水库工程等近日也分别取得新进展。同时，今年以来全国共有15项重大水利工程开工建设。

水利部水利工程建设司相关负责人表示，今年以来一批重大水利工程实现了建设的重要节点：湖北省碾盘山水利水电枢纽、江西花桥水利枢纽、浙江朱溪水库下闸蓄水，涔天河水库扩建工程灌区通水，珠江三角洲水资源配置工程、福建平潭及闽江口水资源配置工程输水隧洞全线贯通，青海省黄河干流防洪工程通过竣工验收。

此外，滇中引水工程大理Ⅱ段狮子山隧洞第一个主洞区间、凤山水库工程首端输水隧洞“3号洞下游—出口”段均在近日顺利贯通。

记者近日在滇中引水工程建设沿线采访时看到，这项西南地区规模最大、投资最多的水资源配置工程的建设者们正在全力推进工程建设。在位于云南省红河州个旧市新坡背的滇中引水工程末端小燕塘隧洞施工现场，建设者正在隧洞内进行模板加固及二衬混凝土养护，准备浇筑二衬混凝土。

在滇中引水工程红河段的二期配套工程哨田隧洞施工现场，云南省滇中引水工程有限公司红河工程部经理耿家贤告诉记者，哨田隧洞总长1.67公里，施工人员在进行隧洞掘进，由于地质条件较差，现场正在进行超前管棚施工。

云南省滇中引水工程建设管理局相关负责人表示，滇中引水工程总体进展顺利。截至5月上旬，滇中引水一期工程累计完成投资593.3亿元，占动态总投资825.76亿元的71.85%。水源工程隧洞掘进、土石方工程接近完工，下一步转入混凝土浇筑、衬砌、机电安装；输水工程累计开挖（掘进）585.91公里，占施工总里程755公里的77.6%。二期配套工程自去年开工以来，管道安装和隧洞掘进稳步推进，累计完成投资89.82亿元，占总投资的27.29%。

另据了解，今年以来，我国共有湖北省姚家平水利枢纽、云南省桃源水库、四川省三坝水库、江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程等15项重大水利工程开工建设，工程类型涵盖引调水、枢纽、蓄滞洪区和灌区。建成后，这些工程将在优化区域水资源配置、保障人民生命财产安全、保障粮食安全和推进区域经济社会可持续发展等方面发挥重要作用。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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