新华社天津5月20日电（记者王宁、郭方达）记者从天津市工信局了解到，第七届世界智能大会期间，共有98个重点项目完成了签约，其中内资项目87个、外资项目11个，协议总金额约815亿元。签约的制造业项目涉及新一代信息技术、汽车、生物医药、装备制造、新能源、新材料等产业。

共有来自全球51个国家和地区的1000余名中外政要、专家学者、企业家相聚津门参加大会。近500家参展单位、150余支专业赛队通过“会展赛+智能体验”等方式，探索智能科技领域的“新技术、新赛道、新场景、新议题”。

本届世界智能大会于5月18日在天津开幕，大会以“智行天下 能动未来”为主题，共举办48场平行论坛，发布22项成果，涵盖新技术、新产品、解决方案、应用案例、标准规范等类型，其中有13项成果是首次对外发布。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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