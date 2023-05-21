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《大湾区创新发展专利指数报告》发布

2023年05月21日06:23 | 来源：新华网
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　　新华社广州5月20日电（记者洪泽华）在20日举行的大湾区科学论坛知识产权分论坛上，中国科学院文献情报中心发布了《大湾区创新发展专利指数报告（2023年）》。报告基于专利数据，构建专利指数，揭示出粤港澳大湾区科技创新的特征和发展变化趋势。

　　报告显示，粤港澳大湾区专利申请活跃，海外发明授权专利在全国优势突出。2017年至2022年，大湾区的海外发明专利占全国海外发明专利授权量的四分之一以上。

　　企业是大湾区技术创新的主体。报告显示，2017年至2022年，大湾区企业发明专利申请量占大湾区专利申请量的73.44%，企业发明专利授权量占大湾区发明专利授权量的78.33%，企业《专利合作条约》（PCT）申请量占大湾区PCT申请量的94.43%。

　　专利数据表明，大湾区在新一代信息技术、新能源汽车和新材料等多个产业具备技术优势，产业有效专利数量、产业有效发明专利占比等指标表现优秀。其中新一代信息技术产业在全国对应产业专利授权总量中占比约四分之一。此外，大湾区在数字创意产业、生物产业和相关服务业的海外专利优势明显。

　　结合企业专利指数的产业分布，粤港澳大湾区的新一代信息技术产业创新高度集中在深圳，数字创意产业创新集中在广州和香港。大湾区企业专利指数前100名中，有50家位于深圳，19家位于广州。大湾区高校院所专利指数前30名中，有15家位于广州，8家位于深圳。

　　大湾区科学论坛由“一带一路”国际科学组织联盟发起，广东省人民政府主办，于5月20日至23日在广东广州、深圳、佛山等地举办，开幕式将于21日在广州南沙举行。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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