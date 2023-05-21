本报北京5月20日电 （记者丁怡婷）5月14日至20日是2023年全国城市节约用水宣传周，主题为“推进城市节水，建设宜居城市”。记者近日从住房和城乡建设部获悉：我国已建成11批共145个国家节水型城市，这些城市以创建国家节水型城市为契机，全面加强城市节水工作，形成了一批可复制、可推广的城市节水经验模式。

据初步统计，在生活水平不断提高的同时，2022年城市人均综合用水量为每天330升，较10年前降低了5.5%。城市用水结构不断优化。城市生产运营用水占用水量的比例由2012年的30.5%下降到2022年的24.9%，居民家庭用水和公共服务用水占比有所提升。

近年来，各地积极转变用水理念，再生水利用率逐年提高。2022年全国城市再生水利用量达到180亿立方米，较10年前提高了4.6倍。我国先后组织了75个城市开展海绵城市建设试点、示范，提高雨水资源就地消纳、就地利用水平，改善城市人居环境，促进形成生态、安全、可持续的城市水循环系统。

《 人民日报 》（ 2023年05月21日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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