人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏：

“产业航母”驶向广阔蓝海

2023年05月21日08:31 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“产业航母”驶向广阔蓝海

【高质量发展调研行】

嚯，海上“长”出了一片风车丛林！

举目望去，只见一座座白色风车矗立在海天之间，叶片迎风摇曳，源源不断地“吸风吐电”。

站在黄海之滨、江苏南通如东县小洋口风电母港内，海风在耳边呼啸。“如东目前有亚洲最大的海上风电场！”洋口环港投资开发有限公司副总经理钱逖之提高了嗓门。

如东海域面积6000多平方公里，是一片天然的优质风场。近年来，当地已建成21座海上风电场，装机容量达480多万千瓦，全部实现并网发电。到“十四五”末，如东风力装机总容量有望突破1000万千瓦。

小洋口风电母港是国内第一个风电专用港口。记者在现场看到，即将装船运往浙江苍南的风电叶片长达110米，相当于30多层楼高。“这一片叶子就有40吨重！”钱逖之告诉记者，风电叶片的陆上运输较为困难，有了风电母港，大型海上风电装备可以直接“坐船出海”，作业时间大为缩短。

当前，南通正全力打造全产业链风电产业集群，建设风电产业之都。“以资源引项目、以项目带装备、以装备成配套”，一座座风机将转出千亿级低碳产业。

如果说飞机发动机相当于人体的“心脏”，江苏华钛瑞翔科技有限公司的核心产品——钛铝合金发动机叶片，就是“心脏的瓣膜”。这是飞机发动机中要求最高、难度最大的核心零部件。

华钛瑞翔由中科院金属研究所孵化而来，于2020年落户太仓市航空新材料创新园。当年，借着上海大飞机产业的发展机遇，太仓发布航空产业发展规划，吹响了进军航空产业的“冲锋号”。在一年多的时间里，得益于当地的制造业基础和西北工业大学太仓智汇港的人才支撑，华钛瑞翔完成了核心技术骨干团队的组建。在公司总经理刘荣华看来，太仓对航空产业的独到认识和投资入股等支持政策，对公司的发展至关重要。

从精密制造到航空服务、从火箭总装到卫星应用，通过链式招商，实现供给侧和需求侧高度对接，目前太仓已集聚起航空航天产业链企业超百家。去年7月，德国“隐形冠军”企业舍弗勒集团的新能源及航空航天核心部件项目加码太仓，总投资额达3亿美元，展现了外企深耕中国市场的坚定信心。

近年来，江苏省先进制造业集群培育成效显著。据省工业和信息化厅副厅长徐军介绍，2022年全省重点培育的16个集群，共集聚规上企业约3.5万家，主营业务收入超过11万亿元。新材料、节能环保、新能源、海工装备等产业规模稳居全国第一。全省制造业高质量发展指数达89.1，同样居全国第一。

去年年底，工业和信息化部正式公布45个国家先进制造业集群名单。无锡物联网集群成功入选“国家队”——成为物联网领域唯一的国家级先进制造业集群。

江苏中科西北星信息科技公司，是一家关注智慧养老的物联网企业，由总部设在无锡的中国物联网研究发展中心孵化而成。走进公司展厅，一套居家养老智能解决方案吸引了记者的注意：老人在家需要服务帮助时，使用紧急呼叫功能，紧急预案将启动；家里发生火灾、燃气泄漏、水浸溢出时，智能硬件能立即识别报警；在门口、厨房等区域安装的传感器，可监测老人活动轨迹，防止意外发生……物联网、云计算等技术的应用，让老年人得以减轻居家养老的后顾之忧。

从成立之初的3人，到如今员工600多人，总经理王蒙对公司10余年的发展感触颇深：“政策导向、扶持措施和产业布局，对企业的发展支撑作用非常大。相关部门‘保姆式’的贴心服务，让我们找到了家的感觉！”

头部企业“引擎”轰鸣，集群发展提质增量，综合施策活力迸发……如今的无锡物联网集群，企业已从零零散散到超过3000家，涵盖关联芯片、感知设备、网络通信、智能硬件、应用服务等全产业链；产业规模从百亿迈向3500多亿，2022年增长率达26.8%。自2021年起，江苏通过实施产业强链三年行动计划，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，进一步巩固和扩大了制造业的领先优势。连同无锡物联网集群在内，江苏已有10个集群获评国家先进制造业集群，数量居全国第一。

先进制造业背后，是硬核的科技力量。来自江苏省科技厅的数据显示，全省国家级创新型产业集群总数达19个，全省高新技术企业总数达4.4万家。通过实施科技型中小企业研发“春风行动”，2022年入库国家科技型中小企业数量超过8.7万家。

产业乘风而起，人才追风而至，经济迎风而舞，高质量发展的东风，正吹拂着江苏大地。先进制造业集群，作为江苏拆不散、搬不走、压不垮的“产业航母”，正乘风破浪，驶向广阔蓝海！（记者 靳昊 苏雁）

(责编：鲁婧、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《2023中国金融政策报告》：从四个方面助力中国式现代化中国特色金融之路
　　人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛今日在北京开幕。论坛发布了以“助力中国式现代化的中国特色金融之路”为主题的《2023中国金融政策报告》（以下简称《报告》），对我国去年以来金融部门的政策实践经验进行总结回顾，并对未来的金融形势及发展进行展望。…
茅台参与设立两支产业基金：合理提升资金收益率更好创造价值
　　上市公司参与设立产业基金，并不少见。但对于白酒企业茅台来说，最近宣布参与设立两支产业基金后，引起了社会各界广泛关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部