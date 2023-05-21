原标题：“产业航母”驶向广阔蓝海

【高质量发展调研行】

嚯，海上“长”出了一片风车丛林！

举目望去，只见一座座白色风车矗立在海天之间，叶片迎风摇曳，源源不断地“吸风吐电”。

站在黄海之滨、江苏南通如东县小洋口风电母港内，海风在耳边呼啸。“如东目前有亚洲最大的海上风电场！”洋口环港投资开发有限公司副总经理钱逖之提高了嗓门。

如东海域面积6000多平方公里，是一片天然的优质风场。近年来，当地已建成21座海上风电场，装机容量达480多万千瓦，全部实现并网发电。到“十四五”末，如东风力装机总容量有望突破1000万千瓦。

小洋口风电母港是国内第一个风电专用港口。记者在现场看到，即将装船运往浙江苍南的风电叶片长达110米，相当于30多层楼高。“这一片叶子就有40吨重！”钱逖之告诉记者，风电叶片的陆上运输较为困难，有了风电母港，大型海上风电装备可以直接“坐船出海”，作业时间大为缩短。

当前，南通正全力打造全产业链风电产业集群，建设风电产业之都。“以资源引项目、以项目带装备、以装备成配套”，一座座风机将转出千亿级低碳产业。

如果说飞机发动机相当于人体的“心脏”，江苏华钛瑞翔科技有限公司的核心产品——钛铝合金发动机叶片，就是“心脏的瓣膜”。这是飞机发动机中要求最高、难度最大的核心零部件。

华钛瑞翔由中科院金属研究所孵化而来，于2020年落户太仓市航空新材料创新园。当年，借着上海大飞机产业的发展机遇，太仓发布航空产业发展规划，吹响了进军航空产业的“冲锋号”。在一年多的时间里，得益于当地的制造业基础和西北工业大学太仓智汇港的人才支撑，华钛瑞翔完成了核心技术骨干团队的组建。在公司总经理刘荣华看来，太仓对航空产业的独到认识和投资入股等支持政策，对公司的发展至关重要。

从精密制造到航空服务、从火箭总装到卫星应用，通过链式招商，实现供给侧和需求侧高度对接，目前太仓已集聚起航空航天产业链企业超百家。去年7月，德国“隐形冠军”企业舍弗勒集团的新能源及航空航天核心部件项目加码太仓，总投资额达3亿美元，展现了外企深耕中国市场的坚定信心。

近年来，江苏省先进制造业集群培育成效显著。据省工业和信息化厅副厅长徐军介绍，2022年全省重点培育的16个集群，共集聚规上企业约3.5万家，主营业务收入超过11万亿元。新材料、节能环保、新能源、海工装备等产业规模稳居全国第一。全省制造业高质量发展指数达89.1，同样居全国第一。

去年年底，工业和信息化部正式公布45个国家先进制造业集群名单。无锡物联网集群成功入选“国家队”——成为物联网领域唯一的国家级先进制造业集群。

江苏中科西北星信息科技公司，是一家关注智慧养老的物联网企业，由总部设在无锡的中国物联网研究发展中心孵化而成。走进公司展厅，一套居家养老智能解决方案吸引了记者的注意：老人在家需要服务帮助时，使用紧急呼叫功能，紧急预案将启动；家里发生火灾、燃气泄漏、水浸溢出时，智能硬件能立即识别报警；在门口、厨房等区域安装的传感器，可监测老人活动轨迹，防止意外发生……物联网、云计算等技术的应用，让老年人得以减轻居家养老的后顾之忧。

从成立之初的3人，到如今员工600多人，总经理王蒙对公司10余年的发展感触颇深：“政策导向、扶持措施和产业布局，对企业的发展支撑作用非常大。相关部门‘保姆式’的贴心服务，让我们找到了家的感觉！”

头部企业“引擎”轰鸣，集群发展提质增量，综合施策活力迸发……如今的无锡物联网集群，企业已从零零散散到超过3000家，涵盖关联芯片、感知设备、网络通信、智能硬件、应用服务等全产业链；产业规模从百亿迈向3500多亿，2022年增长率达26.8%。自2021年起，江苏通过实施产业强链三年行动计划，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，进一步巩固和扩大了制造业的领先优势。连同无锡物联网集群在内，江苏已有10个集群获评国家先进制造业集群，数量居全国第一。

先进制造业背后，是硬核的科技力量。来自江苏省科技厅的数据显示，全省国家级创新型产业集群总数达19个，全省高新技术企业总数达4.4万家。通过实施科技型中小企业研发“春风行动”，2022年入库国家科技型中小企业数量超过8.7万家。

产业乘风而起，人才追风而至，经济迎风而舞，高质量发展的东风，正吹拂着江苏大地。先进制造业集群，作为江苏拆不散、搬不走、压不垮的“产业航母”，正乘风破浪，驶向广阔蓝海！（记者 靳昊 苏雁）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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