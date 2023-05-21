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《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数2023》发布

2023年05月21日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数2023》发布

19日，在第七届世界智能大会高峰论坛上，中国工程院中国新一代人工智能发展战略研究院首席经济学家、南开大学经济研究所所长刘刚发布《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数2023》报告。

报告显示，从2023年中国人工智能科技产业区域竞争力总体评价指数来看，排名前十的省级行政区分别是北京市、广东省、上海市、浙江省、江苏省、山东省、四川省、辽宁省、安徽省、湖南省；排名第十一至第二十位的省级行政区依次是福建省、湖北省、陕西省、天津市、重庆市、吉林省、黑龙江省、河南省、河北省、江西省，属于第二梯队。

据介绍，该报告构建了包括2200家人工智能企业、5722个投资者（投资机构和非投资机构）、438所AI大学和307家非大学科研机构、967家产业联盟、在中国境内召开的总计2318场会议、31个省、市、自治区出台的775项相关政策和3507家人工智能产业园区规划建设情况等在内的中国智能经济样本库。

自2018年开始，《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数报告》已连续发布6年，动态刻画了人工智能科技产业区域发展情况。（记者刘茜、陈建强）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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