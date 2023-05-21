原标题：厦门举办消夏之夜购物节

20日晚，厦门“中情钟意消费一夏”消夏之夜购物节暨“心动滨海”婚旅节拉开帷幕。这是福建省厦门市聚焦消费提振年，按下促消费“快进键”的又一积极举措。

今年以来，厦门在提振消费信心上持续发力，消费市场持续升温。本次购物节由厦门日报社、中国银行厦门市分行主办，思明区商务局、思明区文化和旅游局支持，通过“集市+活动+演出”形式，以“夜经济”“促消费”为主要发力点，充分挖掘行业特色，推出具有城市特色、企业文化的丰富产品，邀广大市民朋友共赴一场全方位、多场景、多业态的消费盛宴，力促消费经济新增长。

活动现场，金融机构、百货商超、婚庆机构、房产车企、餐饮商户齐聚，打造一站式优惠购商圈夜市。房车板块，最新热门楼盘、当下热门车型一一亮相，现场下订享折扣、定制送伴手礼等优惠活动吸引不少市民驻足。商圈优质商户带来了中式点心、奶茶咖啡等美食潮饮，邀消费者打开味蕾，乐享晚风吹来的城市“烟火气”。

“文明鹭岛 爱心厦门”2023年厦门市“与文明同行进社区”走进SM厦门商业城活动在购物节上同步启动。（记者马跃华 通讯员卢维伟）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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