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地球质量约为6容克，电子质量约为0.9柔克——

国际单位制新词头中文名称发布

2023年05月21日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：国际单位制新词头中文名称发布

在20日举行的世界计量日中国主场纪念活动上，全国科学技术名词审定委员会、国家市场监督管理总局联合发布国际单位制新词头中文名称——容[那]、柔[托]、昆[它]、亏[科托]，分别表示1027、10-27、1030、10-30。引入这几个新词头后，可以更简洁地表达很大或很小的量值，例如地球质量约为6容克，电子质量约为0.9柔克。

国际单位制，简称SI，是世界普遍采用的单位制，也是我国法定计量单位的基础。词头是SI的重要组成部分，词头和SI单位组合可以更简洁地表达量值。随着数据科学和数字存储等领域的快速发展，以前的SI词头已逐渐不能满足超大、超小科学数据的表达需求。2022年11月，第27届国际计量大会通过决议，引入4个SI新词头ronna、ronto、quetta、quecto，分别表示1027、10-27、1030、10-30——这也是自1991年以来，国际单位制首次新增词头。

为此，全国科学技术名词审定委员会委托国家市场监督管理总局，由国家市场监督管理总局计量司、中国计量科学研究院组织开展新词头的中文定名工作。此次定名经广泛征集意见、专家研讨和中文名审定等程序，组织计量学、物理学、化学、数学、计算机、语言学、翻译学等相关学科领域30余位专家研究确定了新词头中文命名原则：一是读音尽量接近英文发音，适当考虑首字体现数量的意义；相对应的倍数、分数词头（1030与10-30对应，1027与10-27对应）名称的首字拼音声母相同，但韵母不同，便于区分读音。二是词头首字尽量避免口语化、生活化，易认、易读，利于推广；与已定名词头的后位字保持一致；避免与现有词头用字和发音重复，避免歧义、混淆。

业界专家表示，此次新词头中文名称的发布，将为我国乃至华语世界的科学研究和工程应用提供更简洁、规范的表达方式，促进国际交流合作，助力人类探索宇宙范围、量子尺度等的自然边界。同时，新词头在数字科技等新兴领域的广泛应用，亦将进一步推动科技进步、产业转型和经济社会高质量发展。（记者张蕾、陈海波）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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