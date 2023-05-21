原标题：内蒙古鄂尔多斯新发现恐龙足迹化石点

从内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗获悉，当地新发现恐龙足迹化石点。

近日，鄂托克旗西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局与中科院合作，组织专家对鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区内化石点进行抢救性发掘保护工作，新发现恐龙足迹化石点1处。

据介绍，专家组近日在鄂托克旗境内，踏查面积约20平方公里，在区域范围通过探踪寻迹，对30余处考察点进行了细致勘察，在踏查过程中，专家组发现1处恐龙足迹化石，该足迹整体埋藏较浅，形状清晰可辨，位于河道边缘地带。经专家组分析研判，认定该遗迹化石与之前发现的化石足印相仿，具有较高的研究价值。

目前，专家组已就地采取了一系列保护措施，加强对现场周边巡查检查，最大限度避免被发现的恐龙足迹化石遭受自然、人为因素的破坏。恐龙足印化石是大自然用天然的录像机为动物活动录制下的“特写镜头”。下一步，专家组根据足印化石的研究、推演，将还原勾勒出白垩纪时代鄂托克旗境内蜥脚类和兽脚类恐龙生存状态，为地质学、古生物学的研究提供更为科学可靠的依据。（记者高平、王潇）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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