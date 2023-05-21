原标题：前4月全国一般公共预算收入增长11.9%

日前，财政部发布统计数据显示，1月至4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%；一般公共预算支出86418亿元，同比增长6.8%。总体看，财政收入延续平稳回升态势，财政支出保持较高强度。专家表示，前4个月财政收支结构进一步优化平衡，体现出财政可持续性随着经济的稳步恢复得到改善。

据悉，前4个月全国一般公共预算收入同比增长11.9%，除经济恢复性增长带动外，还受一些特殊因素影响。比如，部分2021年末收入在去年初入库，抬高基数，拉低收入增幅。去年制造业中小微企业缓税在今年入库和部分税收错期入库，拉高今年收入增幅。此外，去年4月份开始实施大规模留抵退税政策，今年恢复常态，退税额同比大幅减少，直接拉高4月份收入增幅至70%，相应拉高1月至4月累计收入增幅。扣除上述特殊因素后，1月至4月累计，全国一般公共预算收入可比增长约4%，可比增幅比一季度提高1个百分点，延续平稳回升态势。

一般公共预算收入由税收收入和非税收入组成。从税收收入看，1月至4月累计，全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%，扣除留抵退税等特殊因素后可比增长约4%。

统计显示，1月至4月累计，国内增值税增长58%，扣除留抵退税因素后增长约10%，主要受经济恢复性增长和去年制造业中小微企业缓税于今年入库等因素带动。国内消费税下降17.9%，进口货物增值税、消费税下降12%，主要是去年同期基数较高。此外，企业所得税同比增长3.7%。

房地产市场仍处于逐步恢复中，契税增长6.3%，连续3个月增幅回升，主要受土地出让收入降幅收窄、部分重点城市二手房交易市场回暖等因素带动；房产税增长20.5%，城镇土地使用税增长11.5%，主要是部分地区收入错期提前入库；耕地占用税下降8.8%，土地增值税下降15.2%。

中央财经大学财税学院教授白彦锋认为，1月至4月累计，全国一般公共预算收入和税收收入实现了两位数增长，即使扣除留抵退税等不可比因素，也实现了正增长，特别是第一大税种增值税在扣除留抵退税因素之后增速仍然达到约10%，第二大税种企业所得税也实现了正增长，“这些指标都表明我国国民经济正在全面恢复，并且日趋向好”。

“主要反映经营主体状况的税收指标如增值税、企业所得税等呈现出同比增长趋势，反映出我国经济韧性强、潜力大、活力足。积极财政政策将进一步释放优化经济结构的潜能，继续提高政策的有效性、精准性，推动巩固经济回升势头。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红说。

从财政支出看，各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出强度，加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入。统计显示，1月至4月累计，全国一般公共预算支出同比增长6.8%。基本民生、乡村振兴、区域重大战略、教育、科技攻关等重点支出得到有力保障。其中，社会保障和就业支出增长10.3%；教育支出增长6.9%；卫生健康支出增长8.7%；城乡社区支出增长3.1%；农林水支出增长8%；科学技术支出增长9%；住房保障支出增长8.9%。

李旭红分析，前4个月财政支出执行力度加强，尤其是对于民生、科技等领域的支出呈增长态势，“未来应进一步优化财政支出结构，更好发挥财政资金‘四两拨千斤’的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费恢复和增长”。

专项债对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行具有重要作用。统计显示，1月至4月，各地发行用于项目建设的地方政府债券18575亿元，其中一般债券3303亿元，主要用于乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益的公益性项目建设；专项债券15272亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施。

财政部有关负责人表示，下一步将会同有关部门指导地方按照党中央、国务院确定的重点领域，持续做好专项债券项目储备工作，不断提升储备项目质量，切实发挥专项债券资金效益。（记者曾金华）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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