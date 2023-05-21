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科幻产业正脱颖而出

——北京市区企联动打造重点项目群 

2023年05月21日08:56 | 来源：经济日报
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原标题：科幻产业正脱颖而出

近年来，我国科幻产业发展驶入“快车道”，科幻产业总产值占全国三分之一的北京更是其中的佼佼者。针对科幻产业细分领域繁多、行业跨度大、专业性强、壁垒高、技术密集更新换代快、全链条服务平台缺乏等问题，北京市协同市、区、企三方资源，在重点项目群支持下，布局建设科幻一站式共性技术服务平台，出台专门政策吸引科幻产业人才企业落户，一批优秀企业脱颖而出，一批关键核心技术实现突破。

快速集聚

4月28日，理想汽车宣布，理想L7、L8、L9车型已支持WANOS全景声解码，搭建首批喜马拉雅车载全景声有声剧，为车主打造沉浸式智能空间体验。以此为起点，全景声科技这家因曾为《你好李焕英》《长津湖之水门桥》《流浪地球》等多部电影精准渲染调校声音而走红的企业，正式切入智能座舱赛道。

在位于北京首钢园中关村科幻产业创新中心8层的办公室，记者见到了全景声科技创始人兼CEO潘兴德。他告诉记者，“随着汽车行业朝智能化、电动化方向发展，汽车成为娱乐影音体验的绝佳场所。未来，我们将探索更多车内空间的应用场景”。作为首批签约、首家入驻创新中心的企业，“我们的技术在民用市场有非常大的前景，汽车、消费电子、互联网都是我们的合作伙伴。”

同在创新中心，五层的瞰瞰智域（石景山）也开始在智能座舱领域大展拳脚。“汽车上半场是三电化，下半场是智能化。”公司创始人、CEO徐庆告诉记者，他们的团队将从手机的智能化和影像技术转战汽车领域，并基于汽车场景进行升级改善。不久前的上海车展，一家国内新能源领域的头部车企推出的改款车型，就配置了瞰瞰智域独家提供的摄像头。

这家在过去2年完成3次扩张的企业，去年把“家”搬到创新中心，与众多科幻企业比邻而居。“车是除家、办公室之外，人的第三生活空间。我们在科幻元宇宙集聚区打造的智能座舱，也是虚实结合的元宇宙。”他坦言，很看重这里邻里之间的协同效应。.

2022年8月，位于首钢园的中关村科幻产业创新中心揭牌。不到1年，便吸引西克魔迩、悠米互娱等66家公司入驻，形成围绕硬科幻创作和硬科技创新的前沿阵地和创新策源地。“我们希望在这里形成孕育未来产业、前沿技术、新兴技术场景，大量交叉前沿的产业和技术会让这个区域充满生机活力。”创新中心运营方——北京中关村通力科技服务有限责任公司副总经理姬鹏飞告诉记者。

在他眼中，技术没有属性，能多领域应用。“我们聚焦智能座舱、集群算力、5G等领域，成立了专门的推进团队，要带着企业去探索蓝海，追逐更高的收益，而非在某个特定产业厮杀。”无论是布局车辆整体智能化升级的瞰瞰智域，还是将技术嵌入汽车电子的全景声，有服务科幻的属性，更能应用到更广泛的领域。

在首钢园科幻产业集聚区企业快速发展过程中，首建投公司不仅在物理空间、物业服务等方面给予大力支持，而且在投融资服务、产业对接合作等增值服务方面精准发力并取得阶段性成效。目前，已协同首钢基金、首惠产融等首钢体系内部资源，为全景声、瞰瞰智域、当红齐天等提供各类产业和金融服务。首钢园服正与百度萝卜快跑、尚亦城等研究推进文旅产品和运营合作。

握指成拳

中关村科幻产业创新中心之所以能在短期内形成“研究院+孵化器+加速器+产业集群”的完整科技服务空间载体链条，聚拢大量优质企业，成为北京市引领类标杆型孵化器，与北京市科委、中关村管委会、石景山区、首钢集团携手打造科幻产业重点项目群，整合产业全链条，用新的支持方式帮助企业“握指成拳”的努力密切相关。

众所周知，当前科技创新多学科交叉、多领域融合、多主体协同的趋势更加明显，科幻产业迎来了人工智能、元宇宙、虚拟现实等新技术带来的新机遇，但也面临行业壁垒高、技术迭代快、全链条服务平台缺乏等问题。从2020年起，北京市科委、中关村管委会、石景山区及首钢集团针对“痛点”，尝试用打造重点项目群的方式适应科研范式转变。而这一努力，成为创新中心快速发展的密码。

姬鹏飞说：“市区两级形成合力，各种行业大会、展览、活动的倾斜，区科委搭建了政策服务的承接平台，形成了可落地执行的计划。从资金、政策、人才、产业合作到生态，形成相对完备的产业环境。”而今，涵盖新型显示、渲染处理、感知交互、网络传输、芯片设计及数字艺术六大领域，逐渐形成完整的产业链条和健康的生态体系。

随着市区支持政策“握指成拳”，科幻产业核心技术发展借到“东风”：针对科幻数字角色制作、虚拟合成制作上真实度与制作效率不足的问题，科研团队突破了复杂场景动态三维重建对于密集视点采集的依赖，在保证精度的同时将成本降低一个数量级；光学惯性动作捕捉技术及虚拟拍摄技术的核心突破，则有效支撑了创新中心的聚集效应，带动一批优质科幻企业集中落户。

目前，以科幻产业为主导的创新中心，推动以5G、人工智能、虚拟现实、集成电路等前沿技术为核心的新一代信息技术深度融合，发挥技术与市场对接，学术界与产业界对接，科幻产业关键技术、原创人才、场景建设三大关键要素对接的桥梁作用，全面提升科幻领域的自主创新能力，支撑首钢园科幻产业集群式发展。

“创新中心是科幻产业创新策源地，企业成长壮大后，慢慢向园区其他空间溢出。”作为“地主”，负责首钢园运营的首建投公司产业部负责人张凯告诉记者，创新中心之外，依托中国科幻大会，首钢集团还出资参与设立科幻基金、打造北京科幻国际大奖、成立科幻联合体。

效应初显

石景山科委相关负责人告诉记者，为支持科幻产业发展，区里出台了首个地方级科幻产业扶持政策，吸引科幻产业人才、企业落户，开展科幻场景建设，叠加不同资源，形成“人才、技术、企业、平台、空间”产业发展要素，连点成片，不断激发经营主体释放创新活力。

在首钢园内，市区两级财政围绕技术研发、平台服务、生态营造、集聚发展等方面集中支持了一批重点项目，撬动社会资本投入约4亿元。石景山区还设立科幻产业专项资金5000万元，与首钢基金共同设立全国首支投向科幻产业的股权投资基金——北京首石科幻产业股权投资基金（有限合伙），并完成首期1.8亿元人民币实缴出资。市、区、企三方联动，带动社会资本共同投入，形成“市区两级财政+企业+社会资本”的资金体系。

此外，为营造良好的产业发展生态，石景山区还建立“数字版权资产平台”，成立“北京市石景山区未来科幻产业发展中心”，建立具有北京特色的活动品牌、消费品牌和赛事品牌体系，延长科幻产业价值链。

在重点项目群的支持下，石景山首钢园科幻企业集聚效应初步显现。目前，园区已建成自持空间出租率87%，在园企业近260家，其中“科技+”企业占80%。2022年，园区7家企业获得融资，融资金额超13亿元，并有10个科幻产业平台和课题落地。“今年，石景山区启动‘科幻16条’原创作品转化、关键技术研发和开办费等政策兑现，帮助解决科幻企业关注的政策、场景、资金、人才等核心诉求。”石景山区科委相关负责人表示。

科幻产业只是北京适应科技范式变化、打造重点项目群的一个缩影。此外，在朝阳区，新一代信息技术重点项目群汇聚了工业互联网、人工智能、数字安全等；在昌平区，生物医药重点项目群汇聚了百济神州、诺诚健华、华辉安健等一大批走向世界的创新企业……

“重点项目群是北京市‘发挥政府作为重大科技任务组织者作用’的一次有益探索。”北京市科学技术研究院创新战略发展研究所所长伊彤认为，重点项目群建设能够把政府、市场、社会等各方面力量拧成一股绳，形成支持科技创新和产业发展的整体合力。

北京市科委、中关村管委会有关负责人表示，未来，北京将持续优化重点项目群支持方式，在元宇宙、细胞与基因治疗、液氢重卡、车规级芯片、机器人等方向，谋划布局一批重点项目群，以场景带动企业创新集成，以市场需求拉动技术创新，采用“揭榜挂帅”形式，推动关键技术攻关结合重点场景应用，助力北京科技创新产业持续健康发展。（记者 杨学聪）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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