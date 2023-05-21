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人在家中坐，外卖空中来——

深圳试行无人机送外卖

2023年05月21日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：深圳试行无人机送外卖

午餐时分，在深圳市龙岗区坂田街道一家商场内，味千拉面店店长林妙青接到一个外卖订单。不到20分钟，这份外卖便送到了消费者手中，与众不同之处在于，这次是由无人机提供的空中配送服务。

记者来到位于深圳市龙岗区坂田街道星河WORLD的美团无人机运营站点实地走访，只见几驾无人机装载着外卖盒子在低空中有序穿行。从美团无人机空中运行管理中心大屏幕上可以看到，一架无人机在写字楼旁的智能空投柜顶缓慢下降，随后空投柜上方柜门自动打开，外卖箱子便被稳稳地放进取餐柜中。几分钟后，顾客前来扫码将餐食取走。从下单到取餐，全程不超过15分钟。

“无人机配送具有速度快、过程可控的优点，是即时物流运输的有效补充。”美团无人机运营负责人杨俊伟表示，配送时间长、配送过程中磕碰破坏食物口感等，让绝大多数餐饮商家对外送餐饮服务存在顾虑。无人机可以飞越障碍物和拥堵区域，直接将食品送到用户手中，比传统外卖时间快一倍以上，且投递过程平稳，运送过程避免了洒漏串味。“从近两年的运营实践看，用户评价逐步向好，‘火候刚刚好’‘有锅气’等评价在就餐反馈中频频出现。”杨俊伟表示，这种新的配送方式不仅高效稳定，且减少了道路拥堵和碳排放，更加绿色环保。

“无人机空中配送的空间被称为城市的第六立面或第六空间，主要在城市屋顶以上净空120米以下的低空空域。”美团无人机系统架构师陈天健告诉记者，近年来，随着5G通信和计算机算力的发展，人工智能的引入，以及电控、电机、动力电池等关键设备的创新迭代，无人机物流配送有了更扎实的发展基础。基于新零售科技产品落地应用，美团于2017年启动无人机配送服务探索，加快建设空地协同的本地即时配送网络，将数智化消费场景向低空领域延伸。2021年年初，美团无人机在深圳完成首个面向真实用户的订单配送任务，截至目前，已在深圳5个商圈落地，11条航线覆盖18个社区和写字楼，可配送商品种类达2万种，累计完成用户订单超过12万单，平均配送时长约为12分钟，为用户节约近3万小时等待时间。

无人机配送还成为旅游景区消费新亮点。在世界之窗景区内，美团设置了无人机降落点，从商家出餐到用户拿餐最快5分钟完成，周边3公里半径内商品实现15分钟内配送。在此之前，外卖无法进入景区，游客想点外卖只能到景区外自取。

杨俊伟表示，无人机配送作为未来食品外卖的新趋势，有着极大的发展潜力和优势。随着技术创新和政策配套进一步完善，无人机配送将逐渐成为更加常见和可靠的配送方式，为人们带来高效、快捷和环保的生活体验。

无人机配送得以快速发展，与深圳在低空经济领域的提前布局、持续投入建设及政策法规保障密不可分。“深圳有着得天独厚的政策与产业链优势，有庞大的市场需求，这是我们在深圳持续推进业务落地的底气所在。”陈天健表示，近年来，“向空中要发展”成为深圳提升城市运行效率的途径之一，支持低空产业发展的相关政策规划相继出台，民用无人机管理规则和运行标准得以制定。

数据显示，截至目前，深圳已累计开通无人机航线83条，实现无人机载货及综合应用飞行量约30万架次。深圳还在应急、公安、交通、城市管理、工业应用等领域开展无人机常态化应用，并在载人飞行等新兴领域进行了探索试验。粤港澳大湾区数字经济研究院低空经济研究中心主任李世鹏表示，低空空域将成为实现未来新型商业价值和社会价值的重要生产要素。在距地面120米以下的低空空域范围内，深圳具备低空资源优势，适飞空域占比达65%。深圳市低空经济政策也为无人机技术研发、商业场景探索提供了有力支撑。（记者 杨阳腾）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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