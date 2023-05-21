人民网北京5月21日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食7.6亿亩，完成八成以上。

分作物来看，全国早稻播栽已结束；中稻栽插过四成；东北地区大豆播种进入高峰。

种好育壮秧，壮秧半季稻。水稻育秧是水稻丰产丰收的重要环节。眼下，在吉林省辽源市东辽县的一种植专业合作社车间里，经摆盘、覆土、盖籽等数道程序后，一盘盘稻种不到10秒钟就装盘就绪，随时运往农业生产一线。“现在机械化程度的提高，可以大幅减少劳动力投入。”说起育秧的现代化，合作社负责人张乐民最有发言权，“新型农业播种机械的上马，既保证了春播质量，又提升了春播速度。”

“今年合作社基地种植水稻近6000亩。”张乐民介绍，通过广泛流转稻田，积极探索“公司+基地+农户”的经营模式，为规模化生产提供有力保障。“保障春播有序，也是为国家粮食安全贡献自己的一份力量。”

春播有序，农技先行。东辽县农业农村局相关负责人表示，农技专家从年初备耕开始，就深入田间地头指导农民科学实施田间管理，帮助种粮农民做好春耕备耕工作，并根据不同类型土壤，指导农户科学施肥，切实提高春耕生产的科学性、针对性和实效性。

当前，立夏已过，我国从南向北陆续进入汛期，农业防汛抗旱进入关键阶段。近日，农业农村部召开全国农业防灾减灾工作推进视频会，部署相关工作，努力把灾害天气对“三夏”生产的影响和损失降到最低，全力以赴防灾保丰收。

“当前，北方要防汛抗旱两手抓，长江中下游重点防高温干旱，华南华东重点防台风，西南重点抓好抗旱工作。”农业农村部相关负责人介绍，要发挥下沉一线包保联系工作机制作用，做好灾后生产恢复，加大救灾支持力度。“统筹兼顾科学安排，抓实抓细当前春耕和‘三夏’生产各项工作，夯实国家粮食安全‘压舱石’。”

(责编：鲁婧、高雷)

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