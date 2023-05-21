原标题：“千城万店 中国农业银行汽车节”开幕

5月20日，中国农业银行在江苏南京举办“千城万店 中国农业银行汽车节”开幕式，正式拉开本年度汽车金融服务活动。活动当天，中国汽车工业协会、中国汽车流通协会、主流汽车主机厂及经销商集团代表出席了开幕式，农业银行全国分支机构在千城万店同步启动分会场活动,掀起了“促消费、稳增长”新一轮消费热潮。

“千城万店 中国农业银行汽车节”已成为国内银行业汽车金融领域影响力品牌。本届汽车节以绿色金融和乡村振兴为主题，提出“买汽车 找农行”口号，通过开展覆盖城乡、形式多样的线上线下活动，向广大B端商户和C端客户提供优质高效的汽车金融服务，助力释放民生消费潜能，助推国内汽车行业发展，以实际行动提振汽车消费、服务实体经济。

聚焦绿色金融 落实乡村振兴战略

农业银行积极响应国家关于支持新能源汽车下乡的号召，与多家车企和经销商合作，联合开办新能源车展、企业客户员工团购等营销活动，旨在促进绿色消费。同时，积极配合政府机构、相关行业协会在全国举办汽车下乡活动，将乡村振兴与绿色出行的理念相结合，充分挖掘县乡市场消费潜力，为乡村振兴增添新动力。

聚焦融合发展 打造汽车消费生态圈

农业银行加快数字化创新步伐，全面升级汽车消费金融产品，全新打造汽车营销管理平台，依托全国2.3万家网点、3000多个专业团队，大幅提升渠道服务响应能力。加大资源投入力度，围绕稳定和扩大汽车消费，联合产业多方力量，共同构建“政府+车企+经销商+银行”的汽车消费生态圈，实现开放融通、合作共赢。

聚焦服务升级 满足客户美好生活需求

农业银行践行“客户至上、始终如一”的服务理念，重塑业务流程，优化服务模式，将汽车金融产品作为满足广大家庭对幸福生活向往的载体，用有温度的服务为每一位车主客户提供更优体验，进一步整合政府促消费补贴、商户权益和银行自身资源，切实让客户享受到实惠便捷的金融服务，持续提升客户满意度。

下一步，农业银行将始终坚守金融为民的初心使命，多举措提升金融服务的普惠性、便捷性，持续发力促消费、扩内需，与行业各方携手加快汽车下乡、推动绿色金融发展，切实履行国有大行立足城乡、践行普惠金融的责任担当。（王京）

(责编：李源、曹淼)

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