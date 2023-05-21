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2023清华五道口全球金融论坛：畅通产业与金融良性循环 助力乡村振兴建设

2023年05月21日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京5月21日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛20日在北京举办。在主题为“普惠金融助力乡村振兴”全体大会上，与会嘉宾认为，当前我国处于经济高质量发展阶段，金融支撑是加快农业现代化建设进程的前置条件。普惠金融助力乡村振兴大有可为，但依然存在缺乏抵押物、投融资不畅等问题，应创新机制，畅通涉农产业和金融良性循环，助力乡村振兴建设。

2023清华五道口全球金融论坛全体大会三：普惠金融助力乡村振兴。主办方供图

金融助力乡村振兴：大有可为但也存难点

“金融助力乡村振兴，最重要是如何落地的问题。当前，农村金融有为可为，金融在脱贫攻坚中发挥了极其重要作用，在乡村振兴过程中发挥支柱性作用。”农业农村部计划财务司副司长王衍表示，农村金融的需求又可分为两个层次，一是基础性需求，比如用于生产、消费和周转的小额资金需求；二是发展性需求，包括扩大再生产及产业链投资等涉及到的巨大资金量的需求，这部分主要为新型经营主体，包括家庭农场、合作社及中小农业企业等。

在王衍看来，发展性需求是当前金融助力乡村振兴的主要矛盾，究其原因在于抵押担保的缺乏。一方面，生物资产在政策上可以抵押，但是实际操作过程中抵押的难度较大，并且一旦出现问题，风险处置也是个难题；另一方面，农村的产权交易市场相对来说发展得不充分，而且大多数是非标产品，交易起来存在困难。

中南财经政法大学党委常委、副校长周铭山也认为，乡村振兴投融资主要存在三方面问题。一是政策资本、金融资本和社会资本的协同问题；二是乡村振兴过程当中形成大量的显性债务和隐性债务；三是乡村振兴的项目包装策划上存在产业和项目可持续发展的问题。

用友网络科技股份有限公司副总裁、全球生态合作本部总经理董波表示，当前，农业加工方面的品牌效应不够强、品质不够高；土地、资产、科技力量、人才和商业模式这些支持要素的创新和覆盖不足；龙头企业尚未发挥针对中小企业的带动作用，金融支持乡村振兴面临挑战。

“总的来看，金融机构支持乡村振兴取得了一些成绩，但也存在一些短板。比如，金融工具在总量上、结构上仍不能满足农业科技创新需要，金融连接科技主体与市场主体的作用还需增强，涉农产品的创新要进一步丰富等。”中国农业银行首席经济学家曾学文说。

畅通良性循环：提升金融服务乡村振兴能力

与会嘉宾认为，要全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，必须打通金融服务堵点难点，畅通金融活水进入乡村的渠道。

“要通过创新机制来践行普惠金融。”王衍表示，激活金融服务机构充分竞争，包括农商行和农信社、政策性银行和大型的商业银行、担保公司和产权交易市场等；需要财政政策的撬动，通过补助、补偿、贴息、奖补等方式，加强农业保险发展，加大担保公司建设；通过信息科技支持，将农业补贴数据、农业生产经营的数据，以及主体的身份等数据提供给金融机构来进行信用评估。

周铭山认为，要进一步厘清政府、金融机构、企业、村集体在乡村振兴资金投入领域的责任；降低城乡资金流动成本，进一步提高农业全要素生产率；围绕县域为载体的城镇化，有效引导和发展乡村需求；进一步提升乡村振兴项目包装策划水平，项目包装上“接二连三”，推进一产和工业、服务业衔接协调；监测乡村振兴债务风险，建立乡村债务风险防控机制。

“畅通涉农科技、产业和金融良性循环，应充分考虑当前乡村振兴的阶段、特点和任务。一方面，通过金融支持实现农业科技自强自立，另一方面，依托‘科技-产业-金融’良性循环实现金融本身供给能力和提升。要聚焦解决涉农金融的堵点和难点问题，努力构建中国特色的涉农科技金融服务体系。”曾学文表示，建议完善涉农领域“科技-产业-金融”良性循环的顶层设计，加强对涉农科技细分行业的研究，构建适应涉农科技企业的全生命周期融资体系，发挥金融科技和数据驱动的作用，优化风险分担和风险防控体系。

(责编：鲁婧、高雷)
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