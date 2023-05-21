人民网北京5月21日电 （黄盛）今日，在2023年清华五道口金融论坛上，原中国保监会党委副书记、副主席周延礼在演讲中表示，数字经济时代，金融业正在经历一场前所未有的变革。大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的快速发展，为金融业带来了创新机遇。一方面，传统金融机构在数字化转型的道路上积极拥抱创新，不断提升金融服务的质量和效率；另一方面，新兴的金融科技公司也在以灵活、高效的方式，为广大用户提供了全新的金融服务体验。数字金融产品和服务的普及，有力地推动了金融服务的普惠性与便捷性，让更多的人能够分享到金融科技带来的红利。

周延礼认为，当下正处在一个以数字技术为驱动，以创新为引擎的新经济时代。过去几十年的信息化和数字化技术迭代带来的产业变革推动了生产方式和生活方式的深刻变化，带来了指数级增长的数据要素。在这个背景下，数字经济成为了重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

他表示，发展数字经济，是我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。面对新的历史机遇，要坚定数字经济发展的信心，以高质量金融发展赋能中国式现代化向前推进。

“数字技术在为金融业带来机遇的同时，也对传统金融模式带来的一定的挑战，包括数据安全、隐私保护、网络安全、技术风险等问题，都需要我们共同面对和解决。同时，我们还要防范数字鸿沟问题，要确保所有人都能公平地享受到金融科技带来的红利。在这个过程中，我们需要不断探索，以求找到适应数字经济时代的金融发展之道。”周延礼说。

(责编：鲁婧、高雷)

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