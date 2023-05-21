人民网北京5月21日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛20日在北京举办。在以“资本市场高效赋能实体经济发展”为主题的全体大会上，与会嘉宾认为，我国资本市场具备了迈向成熟资本市场的基本条件，要建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的中国特色多层次资本市场，高效赋能实体经济发展。

全体大会二：资本市场高效赋能实体经济发展。主办方供图

“经过30多年的不断探索，我国资本市场从无到有、从小到大、从简单到复杂，具备了迈向成熟资本市场的基本条件。”华东政法大学国际金融法律学院教授徐明认为，投资者超过2亿人，多层次资本市场基本建立，制约资本市场走向成熟的深层次的问题基本得到解决，走向成熟的资本市场的市场化机制已确立，资本市场有法律监管制度。

洪泰基金创始合伙人、董事长盛希泰也认为，我国资本市场用30多年的时间走过了别人100年的路，与资本市场变迁史高度吻合，从最早的能源、金融时代到如今的科技、新能源时代。当前，我国A股上市公司超过5000家，目前还有不少企业正在IPO排队。可以看出，我国资本市场在赋能实体经济发展中快马加鞭，逐步走向成熟。

“我们发展重要的基础在于重视核心技术研发、重视国际市场，重视多元化业务发展、重视知识智能，重视企业数字化转型，这一切与我国资本市场联系非常紧密。”长飞光纤光缆股份有限公司执行董事兼总裁庄丹表示，有了资本市场加持，企业可以解决发展中公司治理结构问题、技术创新的研发投入、经营中持续的资本来源，在资本市场的支持和协同推动下，可以找到更多产业链上下游合作伙伴。

谈及我国资本市场如何走向更加成熟，徐明认为，目标是建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的中国特色多层次资本市场。为此，要进一步促进我国资本市场市场化，未来我国资本市场应当是市场功能逐步齐全、市场产品不断丰富、市场管制逐步放松、监管逐步加强、市场主体归位尽责、自我约束切实到位、市场信息公开透明、市场服务不断加强的充分市场化的市场；进一步服务好国家战略，促进实体经济高质量发展；进一步加强法治化建设，加强投资者保护；进一步对外开放，促进资本市场国际化，“走出去、请进来”的力度要加强；进一步促进改革创新，防范化解资本市场风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

值得注意的是，我国资本市场具有明显的新兴加转轨特征，要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，推动我国资本市场高效赋能实体经济高质量发展。

“我国金融文化和法律以及社会基础、独特的制度，使我国资本市场呈现出新特点。我们必须结合我国文化、法律和制度特征去研究哪些因素影响我国上市公司的估值，中国特色的估值理论体系是对现有估值体系的增量贡献。”中国人民大学中国资本市场研究院院长吴晓求认为。

(责编：鲁婧、高雷)

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