5月21日16时00分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功发射首颗内地与澳门合作研制的空间科学卫星“澳门科学一号”。

该卫星作为国际首颗低纬度地磁场与空间环境的科学探测卫星，国内地球磁场探测精度最高的卫星，将显著提高我国空间磁测技术水平。该项目由国家航天局与澳门特别行政区政府联合开展，探测数据由双方共享，开辟了内地同澳门在航天等创新科技领域开展合作的新路径，拓展了以内地为基础、澳门为窗口开展空间科学、空间技术、空间应用广泛合作交流的新空间，为粤港澳大湾区区域发展和航天高质量发展增添了新动能。

“澳门科学一号”卫星采用“A星+B星”联合观测模式，A星搭载高精度矢量磁强计、标量磁强计等载荷，主要用于地球磁场探测；B星搭载高能粒子探测计、太阳X射线仪等载荷，主要用于获取太阳辐射、高能粒子等服务于地磁探测的空间环境数据。卫星发射入轨后，可与欧洲Swarm卫星、“张衡一号”卫星形成良好的互补观测，实现测量与研究地球低纬度的磁场与空间环境变化，监测南大西洋地磁异常区磁场时空变化等一系列重要科学目标，为人类长期研究地磁场的演变提供宝贵的观测数据，进一步推进我国在岩石圈磁场、地磁场起源、空间天气预报、地磁导航、航天器空间运行安全等领域的研究进程，实现我国在卫星高精度测场探测与多参量联合观测技术领域的跨越式发展。

“澳门科学一号”卫星项目鼓励科学数据的开放共享和应用，将通过相关数据政策，促进与国内外科研机构开展广泛合作，产出更多科学研究成果，加强人才联合培养和交流；未来还会持续推动航天科学研究与澳门青少年航天科普知识教育工作。

本次发射还搭载了武汉大学珞珈二号01卫星。

此次任务是长征系列运载火箭第474次发射。

(责编：杨光宇、牛镛)

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