人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）2023清华五道口全球金融论坛21日举行以“数智时代的养老金融”为主题的全体大会。与会嘉宾在会上表示，当前，养老金融行业正处于落实和服务国家养老战略的重要机遇期。要加大金融产品和服务创新，做好养老金融宣传教育，满足多样化养老需求，推动数智时代养老金融高质量发展。

全体大会七：数智时代的养老金融。人民网记者 杜燕飞摄

“《个人养老金实施办法》对于推动第三支柱养老金融发展意义重大，我国商业养老保险做出重要贡献。”原中国保监会党委副书记、副主席周延礼表示，数据显示，2022年末，我国养老年金保险以及其他具有较强养老功能的年金保险和两全保险共积累责任准备金6.3万亿元，专属商业养老保险累计实现保费50余亿元，4家养老保险公司已先后开展商业养老金业务。

在中国保险资管业协会执行副会长兼秘书长曹德云看来，自2022年末个人养老金制度试点以来，取得了积极进展，积累了有益经验，但也面临一些难点。比如，建立账户人数占基本养老保险参保人数比例低、已缴费人数占建立账户人数比例低；产品供应不均衡、选购渠道不畅、民众参保愿意不强等。

“从长远来看，我国个人养老金具有广阔的前景，绝大部分人群符合制度覆盖条件，但实际参加人数远不及预期。该现象要剖析原因，需要综合考虑个人养老金定位，不断从制度运行机制、参加人的参与便捷性、市场机构参与可持续性、产品与服务差异性等方面增加制度本身的吸引力，维护个人养老金制度可持续发展。”曹德云表示，建议积极探索推进养老保险体系三大支柱统筹；维护销售适当性，推动金融机构落实《个人养老金实施办法》文件精神；加大养老金融产品的服务创新；打造有养老特色的投资管理模式；发挥协会平台作用推动个人养老金市场建设。

周延礼认为，未来我国养老金融市场应该形成一个多元主体参与、多类金融产品供给、满足多样化养老需求的全面发展格局。要更加重视第三支柱在促进经济社会高质量发展中的作用；提供适应性的金融产品，提高产品收益率，提高养老产品适配性，设置默认资产配置制度规则；发展养老金融应积极应用数字化技术，建立行业统一信息平台，倡导整合银行、保险、基金等金融行业的管理平台，积极开展与人社、税务、参与人群的系统对接；推进多方协同合作，共建金融服务养老保障生态圈，引导商业银行、保险公司、理财公司、保险资管公司、公募基金能各类金融机构找准功能定位，做好养老金融宣传教育，推进金融知识普及和风险教育。

在长城人寿保险股份有限公司总经理王玉改看来，与其他金融资产相比，保险在满足养老需求方面具有独特优势：保险产品是长期产品，可以跨越长生命周期；保险通过独特的投保人、被保险人和受益人设计，使资产定向传承和转移；保险可以通过大数法则，以及精算原则，实现长寿风险的转移。未来，保险行业要做好养老金顶层设计和差异化服务，并同步做好“产品+服务”整合。

与此同时，推动养老金融发展，加强投资教育也非常重要。“我们认为，根据自己的人生状态、人生阶段，在什么合适的时候采取什么样的配置，是探索养老金融重要的一个方面。”汇丰保险（亚太）控股有限公司副主席孙丹莹表示，要加强财商和投资教育，帮助个人投资者形成更科学、更主动的财富管理习惯。

曹德云表示，建议授权协会打造养老金融投资者教育基地，未来依托该投教基地，开展更为长期化、普惠化、全方位的养老金融投教宣传活动，帮助大众理解个人养老金市场环境和规则，更好地激发大众养老规划和投资的长期需求。

“我们要做好养老金融宣传教育，推进金融知识普及和风险教育，引导大家树立长期投资、稳健投资、理性投资意识，引导消费者理解并逐渐认同养老金专业管理、长期积累的消费观念，接受养老金长期终身领取安排。”周延礼表示。

2023清华五道口全球金融论坛系列稿件：

畅通产业与金融良性循环 助力乡村振兴建设

建立中国特色资本市场 高效赋能实体经济发展

在推进全球零碳金融治理中提升我国金融高水平开放

《2023中国金融政策报告》：从四个方面助力中国式现代化中国特色金融之路

周延礼：数字经济时代金融业正经历前所未有的变革

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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