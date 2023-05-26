本报记者 原韬雄

游客在西安城墙景区参观游览。

新华社记者 刘 潇摄

游客在西安护城河乘坐自动驾驶游船游览。

本报记者 原韬雄摄

在银泰百货西安曲江店，顾客通过“云屏”选购商品。

本报记者 原韬雄摄

核心阅读

自动驾驶游船、增强现实导览体验等项目为景区添彩，智能试衣、智能派样等消费场景让商圈更智慧，多种线上平台丰富消费供给……得益于新技术手段的赋能，古城西安不断丰富消费场景，为消费者带来更多新奇有趣的体验。

来到古城陕西西安，上午逛商场，巨幅裸眼3D屏、全息投影、互动式展览等购物场景新奇有趣；下午游护城河，坐上自动驾驶游船，与三五好友一起享受惬意时光；夜晚在大唐不夜城，戴上AR（增强现实）眼镜，感受虚拟景象与直观的讲解展示，惊叹虚拟与现实的交汇……

今年以来，西安消费市场回暖势头明显。除了线下消费，“中亚特产网购节”“陆港电商生活集市”等线上活动为市民、游客提供了丰富的“云购”体验。据了解，“五一”假期，西安市重点监测的48家商贸流通企业共实现销售额12.6亿元，同比增长17.4%。

积极推进线上线下融合，支持消费数字化改造，西安利用新技术，大力发展直播电商，鼓励创建智慧商圈、智慧商场、智慧门店，为消费者提供更多新奇有趣的体验和更加精准周到的服务。

赋能文旅产业

提升发展动能

“在护城河上围炉煮茶，这还是头一回。”来到西安城墙西南角码头，当地市民张康发现了游览古城墙的新模式。船舱内品茗畅聊，船舱外水波潋滟，城墙巍峨古朴映入眼帘，天鹅翩翩从船边悠然游过。

今年2月，陕西欧卡电子智能科技有限公司与西安城墙管委会联合打造了自动驾驶游船示范游览路线。自动驾驶游船采用纯电动力，舱内配备了数字化大屏幕和智能座舱系统，一推出便受到广大游客欢迎。

在西安，越来越多的旅游景区在科技赋能下，让游客拥有了不一样的体验。

锦鲤跃上天空，漫天烟花绽放，大明宫含元殿辉煌再现，玄奘西行地图徐徐展开……在大唐不夜城，只需戴上AR眼镜，这些绮丽景象便会出现在眼前。“太神奇了！”游客们连连惊叹。

近年来，大唐不夜城已成为西安城市旅游的一张文化名片，AR导览体验项目“盛唐幻镜”是今年上线的新项目。该项目采用AR技术塑造数字拟态景象，将其嵌入线下真实场景，在虚实融合中为游客提供沉浸式、数字化体验。

“我们在大雁塔、大唐群英谱雕塑群、开元广场等景点布设了12个导览体验点，让游客以强代入感、沉浸感体验唐文化的魅力。”大唐不夜城相关负责人介绍，“丰富消费体验，就要紧追‘科技+文旅’融合趋势。未来，我们还将运用扩展现实技术进行创新探索，从感官体验、文化享受、便利消费等方面增强游客的互动体验。”

“借助数字技术、‘互联网+’等手段，西安持续为文旅融合高质量发展注入新动能。”西安市文旅局相关负责人表示。

激活商圈街区

满足多元需求

挥挥手臂，站在智能试衣镜前就能看到多款服饰的“试穿”效果；划划屏幕，就能在智能派样机上选取化妆品小样；在手机上打开“喵街”应用，各品牌门店的电子地图导引一目了然……在银泰百货西安曲江店，智慧消费场景为消费者带来了便捷舒适的购物体验。“我们不断提升商圈数字化、智能化水平，进一步满足消费者的多元需求。今年‘五一’假期，我们店的客流量同比增长了228.9%。”银泰百货西安曲江店企划负责人赵晓彤介绍。

除了大型商圈，小型社区商圈的活力也被激发。没有导购员、没有收银台，在西安高新区兰岛广场一间百余平方米的小店内，几位女顾客正在试妆镜前试用口红、眼影等美妆产品。这家银泰智慧“云店”提供了几十个美妆品牌的上百种小样，顾客随到随试，试用满意后通过电子屏下单，同城当日就可送达。银泰“云店”项目负责人吴策说：“运用数字技术打通线上线下，‘云店’模式助力消费者在小型社区商圈享受优质的购物体验。”

“万一信号不好，手机离线也能支付，真方便。”东新街夜市，美食飘香，市民丁山体验了一把数字人民币的便捷。近年来，新城区建设“解放路—东新街”数智街区，打造数字人民币示范街区，将传统美食聚集地东新街“搬”到线上，整合沿线千余家文商旅单位，实现“线上+线下”“到店+到家”的深度融合。

“我们通过组织‘寻味东新街’文旅活动、发放消费券等方式，指导150多家商户参与数字化转型。今年将筹办新城区第四届全民消费节，更新绘制线上美食地图，组织探店直播团，进一步拓宽商贸企业的线上线下销售渠道，提高优质商家的知名度，为广大市民、游客带来更为便利和实惠的消费体验。”新城区工信和商务局局长李林说。

借助线上平台

丰富消费供给

借助线上平台，西安不少商家持续提升服务品质。今年3月，饿了么推出首批西安外卖“放心点·榜”，榜单综合了西安餐饮品牌门店过去1个月的真实消费、口碑评价等维度数据，最终筛选出100家外卖品牌收录进榜单。

“最近我们就根据数据对菜单进行了一次调整，将两款主打产品组合成套餐，给消费者提供更实惠、体验更好的菜品选择。”上榜的老字号本土品牌“小六汤包”线上运营负责人郭亮说，“我们还结合平台建议，对外卖包装进行封口处理，为每一笔订单记录出餐时间和打包人等流程信息，让消费者更加放心。”

“我们试点‘互联网+明厨亮灶’智慧监管视频制作流程，上线菜品分析系统，结合人工智能算法帮助商家研发新菜品，依靠新技术、新手段不断提升消费体验。”饿了么相关负责人说。

不仅是线上点餐，西安市民还能在线下家门口实现“买全球”。俄罗斯蜂蜜、澳大利亚奶粉、哈萨克斯坦红酒……今年年初，为期29天的西安首届跨境电商嗨购年货节在碑林区举办，10余家跨境电商企业为西安市民推出百余种跨境商品。

碑林区经济贸易局局长赵永强说：“本届年货节线上线下总销售额达到5000多万元，消费者对跨境商品的接受度和需求不断增强。充分发挥跨境电商丰富消费供给的作用，能够助力全市消费升级、拉动经济增长。”

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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