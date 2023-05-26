工信部等十四部门
推进新一轮电信基础设施共建共享
本报北京5月25日电 （记者王政、刘温馨）工业和信息化部等14部门近日联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。
2021年3月，我国启动“双千兆”网络计划，提出用3年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。3年来，我国共建成110个千兆城市，“双千兆”网络能力持续提升，用户数持续增长，重点场所5G网络覆盖持续优化。截至今年4月底，我国1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.15亿户，占总用户数的19%，比上年末净增2354万户。5G移动电话用户达6.34亿户，比上年末净增7308万户。
《实施意见》部署了六方面重点工作，并提出4项专栏工程：推进“双千兆”网络统筹集约建设；深化“双千兆”网络共同进入，开展“双千兆”网络共进攻坚工程；加强农村通信杆路线缆维护梳理，开展农村杆线共治共维工程；鼓励跨行业开放共享，开展跨行业共享示范工程；加强数字化技术支撑，开展数字化保障提升工程；优化“双千兆”网络建设环境。
《实施意见》明确，要进一步强化电信基础设施的战略性、基础性、先导性公共基础设施属性，统筹电信基础设施系统与局部、增量与存量、行业内与行业间等协调发展，充分发挥市场引导作用，促进电信基础设施合理科学布局，准确把握电信基础设施共建共享工作的新特点，坚持目标导向和问题导向相结合，精准施策、靶向发力，推进共建共享深化发展。到2025年，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平稳步提升，有效节约社会资源。
《 人民日报 》（ 2023年05月26日 07 版）
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