风电光伏发电总装机超8亿千瓦
约为36个三峡电站的总装机容量
2023年05月26日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月25日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，达到8.2亿千瓦，占全国发电装机的30.9%。8.2亿千瓦，约为36个三峡电站的总装机容量。
今年以来，风电光伏发电工程投资持续增长，为能源保供注入更多绿色动能。1—4月，风电完成投资400亿元，同比增长20.7%；太阳能发电完成投资743亿元，同比增长156.3%。在雅砻江流域，海拔4600米的柯拉光伏电站项目现场，建设者全力冲刺年中并网发电目标。
“今年迎峰度夏关键时期，雅砻江梯级水电站保供能力预计为494亿千瓦时，相比去年同期增发23亿千瓦时。加上今年将投产的柯拉光伏、腊巴山风电等新能源发电项目，同期发电量预计还将增加9亿千瓦时，电力保供能力可达503亿千瓦时，能够满足1600万个家庭全年使用。”国投集团雅砻江公司集控中心副主任魏鹏说。
与此同时，我国风电光伏产业链竞争力持续保持全球领先水平。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩介绍，我国已是全球最大的风电装备制造基地，部分关键零部件的产量占到全球市场的70%以上。光伏方面，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，今年一季度，我国光伏多晶硅、硅片、电池片、组件4个环节产量同比增长均在58%以上；光伏产品出口总额140多亿美元，同比增长超15%。
《 人民日报 》（ 2023年05月26日 07 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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