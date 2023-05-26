本报记者 葛孟超 门杰伟

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

新时代新征程，沿着乡村振兴的道路继续往前走，推进农业现代化有什么好方法？让生活越来越美好，农民有哪些新期盼？

前不久，记者赴河北省滦平县付营子镇头道河村蹲点调研。

滦平县位于河北省东北部，隶属承德市。付营子镇东距承德市区30公里，西距滦平县城50公里。头道河村为付营子镇政府所在地，辖区面积17.6平方公里，有3个自然村、490多户、1700多人，国道112线、101线在村内交会。

同村民们谈心，采访村镇干部，一起细算这些年的收入账、支出账和振兴账，从一家一户的账本感受农业农村的深刻变化，从一村一镇的变迁感知全面推进乡村振兴的心气底气。

收入账——

“销售收入一年比一年高，早先一天挣100多块钱，现在一天能挣四五百块钱”

“突突突，突突突……”拖拉机翻开土浪。

跳下拖拉机，58岁的王德印冲记者招手：“来啦？地翻得差不多了，天气再暖和些就能把苍术苗种下去。”

“我们这儿山地多、水质好，种植的中药材特别受市场认可，苍术能卖到60多元一斤。”王德印说，今年他和4名村民一起承包了120亩土地种植苍术。

近年来，头道河村利用生态环境和土地资源优势，发展中药材种植产业和林果产业。目前已有90余户、近20%的村民种植中药材、果树，亩均纯收入超过1200元。

王德印说，前些年，在政府30万元贴息贷款的帮助下，他还开了养鸡场。

村民衡春从货车上卸下一箱带鱼，擦了擦额头上的汗，“这批货是从网上订的，两天就送到了。”

51岁的衡春在国道112线旁经营着一家商店，主营食品、副食品批发。谈起这些年收入的增长，他讲起了“轮子的故事”。

“2000年，我骑的是两个轮子的摩托车，走街串巷卖火腿肠和调料。后来货越进越多、越卖越好，我把摩托车换成了三轮车，又升级成了五轮农用车，再到这辆6个轮子的大家伙。”衡春指了指停在院里的货车，“车轮子越来越多，销售收入一年比一年高，早先一天挣100多块钱，现在一天能挣四五百块钱。”

2022年，头道河村人均可支配收入达14100元。“生意越做越好，离不开老百姓收入水平的提高。”衡春说，“以前是什么货便宜我进什么，现在是什么东西好我进什么。”

医疗兜底，护村民健康。

“我和弟弟的名字叫守山、守才，我给儿子们起名海峰、海明和海杰，到孙子辈，名字是宇航、世航。”68岁的张守山说，“父母给我们起名字时，想的是‘守’，能守住这份日子就好。到我们给孩子、孙子起名字时，想的是让他们长大后多见见大山大海、走向世界。”

医疗负担的减轻让张守山感触很深。去年5月，他的妻子在承德的医院做了一次治疗腰椎间盘突出的手术，报销了3万多元。

“过去农民得了大病，去医院一折腾，可能就把家底掏空了。现在开车半小时就能到承德市区的大医院看病。政府推出新农合后，我们全家都加入了，能报销不少住院费用。”张守山说。

目前，头道河村新农合参保率达92%，特困人员、低保对象还能享受定额资助参保政策。

好政策是最大的帮扶。

2013年，邢莲花的丈夫因车祸去世，家里失去了顶梁柱。“那时小女儿还小，我一边在周围打些零工，一边照顾孩子，日子过得不容易。”

2017年，邢莲花被正式认定为建档立卡贫困户。帮扶政策接踵而至——

提供公益性岗位。5年多来，邢莲花一直担任村里的公共卫生保洁员，每月有300元的收入。

发放庭院经济奖补等补贴。“庭院经济奖补一个季度有1000多元。”

兜底保障给到位。“新农合方面，我和女儿今年一人只需要交70元，减免了280元。”

孩子接受教育享受“两免一补”政策。

多重帮扶下，2018年邢莲花摘掉了“贫困帽”。刚开始，她心里也犯嘀咕：“脱了贫，还能享受各类帮扶政策吗？”村干部的话让她放了心：“摘帽不摘政策，脱贫不脱帮扶。一些扶持政策将继续执行一段时间，最大限度帮助你们家！”

支出账——

“5年前，自家掏20万元，贷款34万元，在承德市区买了套125平方米的房子”

国道112线、101线在头道河村交会。101国道两旁分布着20多家商店、饭馆、药店、五金店。

利珍综合商店店主孙宝利正在整理货架、补充商品。一排排货架上，满满当当摆放着日用百货。“二楼住人，一楼卖货，咱上楼聊。”孙宝利领记者往楼上走。

宽敞的客厅摆放着大尺寸电视，墙角的绿植枝繁叶茂。孙宝利打开了话匣子，“家具都是这几年才换的。早些年哪有条件？用的都是老物件。”

2012年以来，头道河村依托紧邻国道的区位优势，探索出“商铺出租+村办物业”的发展路子，集中建设商业区域。孙宝利瞅准机会，翻建自家房子开起了商店。交通便利、人口集聚，生意一天比一天好。

“手头有积蓄，花钱就有底气，就想把家往好了置办。”孙宝利说，“2018年，我花了10多万元把室内整体装修了一遍。2020年，我买了台曲面屏电视，能声控，花了8000多元，2021年又买了咱现在坐的真皮沙发，1万多元。”

孙宝利越说越起劲：“不光我们家，这些年商店的顾客买东西也更舍得花钱了。零食、饮料、酒水、牙膏……都奔着品牌买。”

同样因商业区域建设而受益的，还有在村里开饭店的陈明颖一家。

今年37岁的陈明颖是滦平移动公司巴克什营镇片区经理，丈夫在头道河村的商业区域开饭馆做主厨。2013年，陈明颖和丈夫在家里的帮衬下，花13万元承包了一间村里建起的商铺，开起了饭店。

“现在手头宽裕不少，饭店生意好的时候，一个月能赚万儿八千，再加上我的工资收入，家里攒了些钱。”陈明颖一项项数起这几年的大宗开销，“经营饭店3年后，我们花12万元买了辆车。5年前，自家掏20万元，贷款34万元，在承德市区买了套125平方米的房子。”

“生活条件好了，大家都很重视养老。”村内的101国道旁，张树民带记者走进一座正在施工的老年公寓。基础施工已经完成，工人正在安装房门。

“投资建设这家老年公寓，是近年来我最大的一笔支出。”张树民领着记者绕过地上码放的一堆建材，“目前我总计投了100多万元。换以前，想都不敢想。”

早些年，张树民靠一辆小车运送煤炭，挣钱养家糊口。除去家里的花销，一个月攒不下多少钱。2019年，看到移动互联网发展带来的机遇，张树民贷款买了一辆30多万元的货车，在运满满、货车帮等手机应用上接单运货，“效益好的话一个月能挣一两万元。”

在头道河村，60岁以上的老人有331人，占全村总人口近20%。“今后农村需要养老服务的老年人会越来越多，我就冒出了投资建老年公寓的念头。”张树民说，“2021年老年公寓开始建设，2022年进行装修，今年就能完工开业。20多个房间，能容纳50多名老人。我打算面向我们村和周边几个村找客户，已经有来打听的了。”

振兴账——

“论种粮，我们比不过平原地区，但说到发展林果产业，这里昼夜温差大就成了优势”

每家每户有本家庭小账，乡村振兴也有本时代大账。

在头道河村走村入户，记者看到的是一个华北普通乡村的真实样貌。在巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的关键时期，乡村振兴这本大账还要在哪些方面促增收？

——因地制宜发展乡村产业。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。近年来付营子镇兴起的特色产业，带来了新的启发。

发展林果和中药材种植业。“论种粮，我们比不过平原地区，但说到发展林果产业，这里昼夜温差大就成了优势。”付营子镇副镇长马树丛说，大山沟里的温家台村，利用山地发展林下种养，一块山地可以获得林果、中药材、蜂蜜3份产出。今年，全镇计划新嫁接珍珠油杏1000亩。

依靠生态资源优势吸引特色企业落户。滦平峰峥食品有限公司负责人姚嘉雯说：“公司的主营业务是有机豆制品生产和销售，这里靠近白草洼国家森林公园，水质好，特别适合种植双青豆。目前，我们已经流转了480多亩土地经营有机农场。”

——进一步提升村民收入水平，增强抗风险能力。

“依靠老办法种地很难致富。”村民朱彦威说，在家务农的村民，一亩地一年毛收入也就1500元。传统大棚等设施农业一年收入5万元左右，受极端气候、病虫灾害影响大。

如何提升村民收入水平？付营子镇农业综合服务中心主任刘柳表示，一是探索推广大豆玉米带状复合种植。农民进行玉米、大豆间作，获得更高的收益。二是继续发放耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴，激发农民种粮的积极性。三是发放中药材成片种植补贴、牲畜养殖补贴等，促进农民发展多种经营。四是发放外出务工交通补贴，组织各类技术和实用技能培训，提高村民的技能水平。

增收抗险离不开自身努力。今年春节过后，王德宽这个曾经的建档立卡贫困户，拿出1万多元来购置新餐车。

“这个新餐车不一样，所有锅碗瓢盆都放车里，又干净又卫生，能做的东西还多。我和老伴现在靠着它，一天能挣200多元呢。”王德宽说，他还种了几亩地，“好日子都是自己干出来的！”

——加快补齐基础设施和公共服务短板。

在走访调研中，头道河村的村民说了很多心里话：“现在村里还有部分村民使用传统旱厕，夏天容易滋生蚊虫”“村里用电负荷还是挺大的，想安装空气能制暖设备得排队”“子女常年在外务工，养老这块顾虑比较大”……

建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义。要让农民就地过上现代文明生活，需要补齐基础设施和公共服务短板。

付营子镇党委书记王德民表示，在卫生方面，镇政府将继续引导旱厕退街进院入屋，建设卫生条件较好的达标旱厕和水冲式厕所。在基础设施方面，协调电力部门改造升级农村电网，全力满足村民新增的清洁取暖用电需求。在养老方面，将养老设施建设完善提上日程。“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，我们不怕出力，也有信心。”

逢二逢七，是头道河村的大集。熙熙攘攘的人流中，记者碰见了前来赶集的张树民。

“今儿不出车吗？”

“歇一天再出！女儿从学校回来了，给孩子买点好吃的，再陪她玩玩。”

“这还是挣着钱了！”

说话间，老张的笑声和喧闹的吆喝声交织在一起……

《 人民日报 》（ 2023年05月26日 07 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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