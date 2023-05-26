人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国资委将出台一揽子政策

支持央企战略性新兴产业发展

2023年05月26日06:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社北京5月25日电  （记者王希）国务院国资委将积极研究出台支持中央企业战略性新兴产业发展的一揽子政策，并加强与相关部门沟通协调，创造有利于产业发展的良好环境。

　　这是记者从国资委日前召开的中央企业加快发展战略性新兴产业部署会上了解到的信息。

　　在此次会议上，国资委提出，中央企业发展战略性新兴产业，要在产业布局优化上不断取得新的实质性突破，打造世界一流的产品、服务和品牌，加快培育“专精特新”和“单项冠军”企业，尽快形成体系化布局；要在关键核心技术上不断取得新的实质性突破，强化企业创新主体地位，围绕产业链部署创新链，提高科技投入产出效率，加大原创性、引领性技术研发投入。

　　此外，国资委要求中央企业营造开放合作的良好产业生态，深化与国内外各类所有制企业合作，优化产业协作模式，打造一批世界级战略性新兴产业集群；要在完善激发人才创新创造活力动力的体制机制上不断取得新的实质性突破，进一步激发企业创新创造活力。

　　中央企业集中力量、加快布局和发展战略性新兴产业，是国资央企积极落实国家战略，实现高质量发展，服务构建新发展格局的重要举措。来自国资委的数据显示，今年一季度，中央企业战略性新兴产业完成投资超2300亿元，同比增长超30%，约占全部投资比重的1/4。

(责编：牛镛、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：对美光公司审查是维护国家安全的必要措施
　　人民网北京5月25日电 （焦磊）5月25日，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，对美光公司审查是维护国家安全的必要措施。 此前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。…
商务部：鼓励汽车企业与国内外金融机构合作
　　人民网北京5月25日电 （焦磊）5月25日，在商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，近年来，我国汽车出口稳中向好，产品结构持续优化。 束珏婷称，我国汽车出口主要呈现三方面特点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部