据新华社北京5月25日电 （记者王希）国务院国资委将积极研究出台支持中央企业战略性新兴产业发展的一揽子政策，并加强与相关部门沟通协调，创造有利于产业发展的良好环境。

这是记者从国资委日前召开的中央企业加快发展战略性新兴产业部署会上了解到的信息。

在此次会议上，国资委提出，中央企业发展战略性新兴产业，要在产业布局优化上不断取得新的实质性突破，打造世界一流的产品、服务和品牌，加快培育“专精特新”和“单项冠军”企业，尽快形成体系化布局；要在关键核心技术上不断取得新的实质性突破，强化企业创新主体地位，围绕产业链部署创新链，提高科技投入产出效率，加大原创性、引领性技术研发投入。

此外，国资委要求中央企业营造开放合作的良好产业生态，深化与国内外各类所有制企业合作，优化产业协作模式，打造一批世界级战略性新兴产业集群；要在完善激发人才创新创造活力动力的体制机制上不断取得新的实质性突破，进一步激发企业创新创造活力。

中央企业集中力量、加快布局和发展战略性新兴产业，是国资央企积极落实国家战略，实现高质量发展，服务构建新发展格局的重要举措。来自国资委的数据显示，今年一季度，中央企业战略性新兴产业完成投资超2300亿元，同比增长超30%，约占全部投资比重的1/4。

(责编：牛镛、杨光宇)

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