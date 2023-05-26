技术赋能，身临其境
“沉浸式体验”开拓消费新蓝海
5月22日，2023陕西“博物馆与美好生活”文博之夜系列活动在西安博物院拉开序幕。丰富多彩的博物馆项目采用新形式、新手段弘扬中华优秀传统文化、活化文物资源、讲述中国故事，吸引更多公众走进博物馆。图为游客在文博之夜活动上参观沉浸式数字流动博物馆。
依托虚拟现实、增强现实、全息投影、智能交互等技术，沉浸式消费体验场景正流行。专家认为，以“体验经济”为核心的沉浸式产业，以创意为主导，以技术集成为支撑，能有效激发消费新动能。
“享受能够参与其中的感觉”
今年“五一”期间，珠海太空中心几乎天天爆满。游客可以沉浸式体验航天员的工作、生活场景，通过VR、3D、4D等互动体验项目，了解中国探月工程成就，感受科技的魅力。
扬州的中国大运河博物馆吸引了众多年轻的“体验者”。站上“船头”，凭栏远眺，中国大运河的绝美风光呈现眼前。利用裸眼3D技术，观众可以“穿过”镇江金山寺，遥望文峰塔，参观者蔡宇说：“这次沉浸式体验让我对历史文化有了更深了解，希望能够通过这样的方式打卡更多历史古迹。”
大学生张静在社交平台上刷到了位于北京前门大街的线下体验空间，在这里可以体验根据真实历史事件改编、数字化与城市实景相结合的沉浸式文化体验项目。张静说：“现在的年轻人都很喜欢沉浸式、有创意的文化体验项目，有参与其中的感觉。”
沉浸式体验将科技、文化历史等因素融合起来，通过“沉浸式+数字化”的创新表达，让更多年轻人感受“中国故事”，更积极地抓住用户体验的脉动，开拓消费新蓝海。复旦大学旅游学系教授沈涵说，年轻人乐于拥抱数字产品给生活带来的巨大变化，文旅企业应积极通过元宇宙、虚拟空间、全民共创等为消费者提供虚实结合、共创共融的新奇体验。
依托虚拟现实、全息投影、智能交互等技术，沉浸式体验近年来火遍大江南北，给人们带来更强的场景感。湖北省武汉市社科院文化与历史研究所所长陶维兵说，融合数字技术、光影技术、文化内容创意，塑造一种接近真实的场景，大大增强了文化旅游的故事性、体验性、参与性和互动性，日益成为文旅消费创新升级和城市新消费集聚发展的强劲动力。
升级迭代空间广阔
近年来，沉浸式业态的政策和市场环境不断优化。比如，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出，要发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，面向规模化与特色化的融合应用发展目标，在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等领域，深化虚拟现实与行业有机融合。
在政策扶持与市场关注下，中国沉浸式业态进入发展阶段，沉浸业态的质量和数量均有所增长。然而，由于对呈现手段、资金条件、空间布局要求较高，相关沉浸式产品往往需要较长的研发和运行周期，长远看，体验式文化消费还有迭代升级的空间。专家认为，沉浸式体验尤其要在加强技术、优化体验、打造品牌上下功夫，力求推进技术与内容的进一步适配。中国信通院信息化与工业化融合研究所高级工程师陈曦分析认为，沉浸式体验业态要进一步突破孤岛式、雷同化等发展瓶颈，把“看上去很美”转向“用起来很爽”，形成一批成规模、易推广、有产出、可盈利的示范。
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