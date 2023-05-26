原标题：中国好工匠·简一成品交付瓦工技能大会在北京举办

5月24日，由中国建筑装饰协会、GANI简一、工匠(北京)俱乐部联合主办，中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会、亚太酒店设计、美国《室内设计》、东方雨虹、沃能工具作为支持单位，“中国好工匠·简一成品交付瓦工技能大会”在北京北辰五洲皇冠酒店举办。东莞曾纪雄以精湛技艺登上“中国好工匠”冠军宝座，西安何大亮、洛阳王宏强分别获得亚军和季军，武汉彭斌、北京宫能飞分别获得最佳人气奖和用户满意奖。

服务升级筑就美好家 赋能行业高质量发展

中国建筑装饰协会副会长兼副秘书长艾鹤鸣认为，工匠精神代表着对品质的追求、对技艺的研习、对细节的关注，是一种对工作的热爱和责任担当的体现。在建筑装饰领域，工匠精神更是凝结了大量从业者的心血和智慧，为打造美好人居空间作出了巨大贡献。寄望瓦工师傅们继续秉承追求卓越的工匠精神，让更多的人感受到大国工匠精神的魅力。

中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫表示，当前我国经济正向高质量发展转变，建筑卫生陶瓷行业肩负着提供优质建材产品和服务，为人们创造美好生活的使命和责任。简一成品交付是服务驱动产业和商业的一次重要变革。希望简一继续坚守真诚利他理念，培养更多优秀瓦工人才，为美好人居空间和行业的高质量发展赋能。

北京市建筑装饰协会会长、工匠(北京)俱乐部名誉会长孟建国称，当前社会对技能人才的需求日益增长，而技能人才的供给却面临一定的缺失。工匠(北京)俱乐部的成立肩负着培育卓越瓦工技能人才，传承与弘扬工匠精神的使命，为推动行业的进步和创新，建设质量强国贡献力量。

简一集团品牌与市场中心总经理郭文恺在致辞中强调，简一成品交付系统本质上是客户价值交付系统，涵盖选材、设计、成交、安装和维护等环节。瓦工是成品交付系统中重要一环，简一致力于加强瓦工行业的规范化和标准化建设，提升瓦工工匠在社会中的认可度和尊重度。这不仅是简一保障美好家交付的重要举措，也是对社会的责任担当。

搭建技能展示平台 挖掘中国好工匠

作为成品交付的重要服务者，瓦工技能水平直接影响家装落地效果。为挖掘更多优秀瓦工技能人才，搭建职业技能展示平台，中国建筑装饰协会、GANI简一、工匠(北京)俱乐部联合主办中国好工匠·简一成品交付瓦工技能大会。

自去年9月启动以来，大会吸引了全国5000多名金牌瓦工报名参与。历经半年多的层层选拔后，北京宫能飞师傅、杭州刘卫华师傅、西安何大亮师傅、大连丁元林师傅、武汉彭斌师傅、石家庄宋新强师傅、洛阳王宏强、重庆陈洪兵师傅、南京肖方才师傅、东莞曾纪雄师傅、成都谢奉友师傅11位金牌瓦工入围本次大会，角逐全国总冠军。

为进一步提升赛事的权威性和专业性，确保比赛结果的公正性，大会特邀中国陶瓷工业协会瓷砖粘贴技术专业委员会秘书长胡雪艳担任总裁判长、砂粉科技集团总工程师严兴李担任副裁判长，对参赛者的施工操作规范、现场清洁、施工厚度、墙地垂直度、缝宽均匀、表面平整、满浆率等进行审核评分。

量放线、拌胶泥、贴墙面…比赛现场，每一位参赛瓦工师傅驾轻就熟、有条不紊地进行瓷砖铺贴的每一个步骤流程，充分展现了瓦工匠人们的攻关精神、专注态度和积极进取的专业素养。

本次大赛中，墙压地被认为是最具挑战性的环节。“相比地压墙，墙压地能够实现更加协调的整体铺贴效果，但墙压地的施工要求更加谨慎和细致，一旦没有找平弹线或施工工艺不到位，墙砖很容易出现歪斜或脱落等问题，这要求参赛者在施工过程中保持高度的专注和技术精湛。”一位参赛瓦工说道。

此外，简一密缝铺贴技术成为本次大赛的亮点。这种技术能够实现0.35mm的缝隙，使瓷砖之间的接缝更加紧密，提升了整体铺贴的美观度和质量。参赛选手在比赛中充分展示了对简一密缝铺贴技术的掌握和运用，创造出一幅幅令人惊叹的铺贴作品。

经过两个小时的激烈竞争，以及裁判们的严格评分，最终来自东莞的曾纪雄师傅脱颖而出，获得“中国好工匠”总冠军，西安何大亮、洛阳王宏强分别获得亚军和季军。北京宫能飞、石家庄宋新强、武汉彭斌、大连丁元林、杭州刘卫华、重庆陈洪兵、南京肖方才、成都谢奉友获得优胜奖。

曾纪雄在获奖感言中表示：我在瓦工行业打拼了20多年，一直专注于提升自己的真本领，踏实地做好瓦工的职责，铺好每一片瓷砖，不辜负客户的信任。这次的荣誉既是对我前进的动力，也是对我不断进步的鞭策。我将更加努力地提升自己的技能，为客户创造更美好的家园。

(责编：曹淼、李源)

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