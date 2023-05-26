记者谢希瑶

商务部新闻发言人束珏婷25日说，首届中国－中亚峰会达成了一系列重要经贸成果，将重点在四方面推进与中亚国家经贸合作。

束珏婷在商务部当天举行的例行新闻发布会上说，商务部同中亚国家经贸主管部门建立了中国－中亚经贸部长会议机制，并分别就深化经贸合作、数字贸易、基础设施和工程建设合作发展等方面签署了三份多边合作文件，充分体现了各方构建更加紧密的中国－中亚命运共同体的坚定决心。在推进与中亚国家经贸合作方面，将重点做好以下工作：

一是推动贸易新业态发展。继续用好中国－中亚经贸部长会议机制等多双边合作机制，推动中国同中亚国家务实合作量质齐升。鼓励企业在中亚建设海外仓，支持中亚国家企业入驻中国电商平台，推动中亚优质商品进入中国市场。

二是实现创新驱动持续赋能。将与中亚国家开展数字贸易，推动规则对接、标准互认和数字基础设施联通，分享人工智能、大数据、5G等领域发展经验，加快数字化发展进程，共同开辟数字贸易合作的新局面。

三是保障区域产业链供应链安全稳定。将推动跨境基础设施建设，加强石油、天然气等领域合作，推动跨境管线建设；深化农业领域合作，扩大进口中亚优质农产品。

四是加强在多边框架下合作。中国将坚定践行真正的多边主义，愿与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦加强在世贸组织框架内的协作，支持土库曼斯坦、乌兹别克斯坦早日加入世贸组织。

(责编：申佳平、陈键)

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