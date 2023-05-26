记者陈炜伟、屈凌燕

国家发展改革委产业发展司司长卢卫生25日在全国重点领域节能降碳工作现场会上表示，要加快重点领域节能降碳步伐，促进制造业绿色化发展。

我国工业能源消费量约占全国总体消费量的三分之二。钢铁、有色、石化、化工、建材等行业，是工业能耗和排放的主体，推动重点领域实施节能降碳，有助于加快制造业绿色化转型，加快构建现代化产业体系。

近年来，我国重点领域节能降碳工作取得积极进展。卢卫生介绍，重点领域节能降碳工作已初步建立起以能效水平引领绿色低碳发展的政策体系；系统梳理了重点领域的节能降碳先进成熟技术装备和改造升级重点项目，支持了一批骨干企业实施节能降碳技术改造。

卢卫生说，下一步，要准确把握重点领域节能降碳的重点任务：一是聚焦重点领域，优化完善清单方案。在钢铁、有色、石化、化工、建材5个重点行业25个重点领域基础上，进一步拓展印染、化纤、造纸3个行业，增加乙二醇等11个重点领域，加快开展节能降碳工作。二是严格能效管理，加快实施分类改造。一方面，要严把项目准入关口；另一方面，要推动实施改造升级。三是加快先进技术推广应用，构建绿色低碳技术体系。四是加强政策协同，有效激发内生动力。强化能效监督考核，有效发挥政策激励作用，完善标准规范体系。

工信部节能与综合利用司司长黄利斌介绍，要持续推进工业能效提升行动计划，引导和支持企业实施节能降碳技术改造，推进重大节能降碳技术攻关。加快推动制造业绿色低碳转型，推进绿色制造体系建设。

全国重点领域节能降碳工作现场会24日至25日在浙江宁波召开，由国家发展改革委产业发展司、工信部节能与综合利用司主办。会上，生态环境部大气环境司、中国人民银行金融市场司有关负责人进行了政策解读，相关行业协会专家做了专业讲解，浙江、上海、山东、四川等地方进行了经验交流。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经