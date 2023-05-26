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九部门：力争到2025年新增相关领域中小企业公共服务平台1000家以上

2023年05月26日08:46 | 来源：新华社
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从工信部获悉，工信部等九部门近日联合印发《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（2023—2025年）》，提出到2025年，中小企业质量标准品牌意识显著增强，综合效能不断提高，质量标准品牌对中小企业生存发展贡献持续加大，其中明确新增相关领域中小企业公共服务平台1000家以上，形成中小企业质量标准品牌优秀标杆300个。

专项行动旨在通过质量提升、标准引领、品牌建设，不断增强中小企业竞争力和发展力，激发涌现更多专精特新中小企业。专项行动提出一系列目标，包括到2025年新增贯彻实施先进质量管理体系标准的中小企业10000家以上，新增参与标准制定等标准化工作的中小企业1000家以上等。

专项行动明确提升质量标准品牌意识、建立先进质量管理体系、推广质量管理数字化、提高产品质量水平等15项重点任务。其中特别提出，深入开展中小企业质量管理体系认证提升行动；支持中小企业积极参与中国首台（套）重大技术装备检测评定工作；支持更多中小企业参与产品质量分级，聚焦机械、电子、纺织、钢铁、建材、有色等重点行业，开展产品质量分级评价。

(责编：申佳平、陈键)
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