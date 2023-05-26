葛成 韦香惠

最近，关于限制“老头乐”上路的政策再度引起关注和讨论。在很长一段时间内，这类电动三四轮车因为方便驾驶、手续简单等常被中老年人用来短途代步。与此同时，背后存在的安全隐患也使得其反对者众多。

对于“老头乐”，究竟该去还是留？怎么去又怎么留？

开“老头乐”的不一定是老年人

2016年，为了方便自己的父亲接送孩子上学，李翔给父亲买了一辆“老头乐”。他告诉中新网，自己几年前购买“老头乐”花了不到三万块钱，最快能开到每小时45公里，续航里程在100公里左右。

“我偶尔也会开‘老头乐’出门。”李翔直言，比起开车，他现在出门都更倾向选择开“老头乐”。在他看来，这比其他车都方便。“停车往路边一放就行，也不会因为乱停乱放而被贴条、罚款。”他说。

中新网了解到，开“老头乐”的不一定都是老年人。

“80后90后都有，他们往往家里有孩子，这种车方便带着家里人，还有一部分是四五十岁的中年人，自己出去钓鱼玩的，再一部分就是接孩子。”一位店家对中新网说道。

在许多购买过老头乐的受访者看来，“老头乐”既不需要驾照，也不用担心违反交规，还无需缴纳养路费、保险等。一些商家也以“不用驾照、不用上牌、车速低、易学习”等作为卖点，导致许多消费者认为开“老头乐”不受交通监管。

近日，北京交管部门发文表示，所谓的“老年代步车”是生产厂商凭空编造的一个词，这种车辆绝大部分属于违规电动三轮、四轮车，也就是未经工信部许可生产，未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，车辆性能不符合机动车安全技术标准，使用电力驱动用于载客或载货的三、四轮机动车。

多地拟限制“老头乐”上路

近期，多地出台相关文件、政策，限制“老头乐”上路。北京市交管局强调，自2024年1月1日起，违规电动三、四轮车不得上路行驶，不得在道路、广场、停车场等公共场所停放。江苏也拟立法明确，老年代步车等生产销售将被严格管控。

在得知“老头乐”即将被禁的消息后，家住北京的张女士表示非常支持。“终于有人能出来管管了！这些‘老头乐’经常乱停乱放，挤占充电桩，把小区道路堵得水泄不通。还有人从家中私拉电线充电，造成了起火的隐患。”

北京市公安交管局数据显示，2022年，仅北京就发生违规电动三、四轮车交通事故131起，死亡逾百人。另据工信部在2017年公布的一项统计数据显示，当时全国五年内发生低速电动车交通事故83万起，造成1.8万人死亡，18.6万人受伤。

汽车行业分析师张翔向中新网介绍，“老头乐”的生产厂商主要是乡镇企业甚至是一些农村作坊，没有国家标准，质量参差不齐，因此价格也比较便宜，最便宜的有七八千元的，贵的在三四万元。行业整体上几乎处于无序状态。

2017年，时任四轮低速电动车标准起草组组长、中国汽车工业协会常务副会长董扬曾表示，低速电动车的国家标准如何制定，在某些人看来，或许是中国汽车产业中最复杂最困难的问题。

“支持低速电动车者认为是节能环保，是技术进步，是考虑广大低收入人群的出行需求；而反对者认为，这根本就是非法生产。又由于这个问题涉及多部门管理，其间意见也不一致：有的强调权威，希望按自己意见办；有的希望放权，不愿意增加管理难度；也有的意在发展，建议先乱后治。”

董扬指出，低速电动车产业和企业的利益应服从全局利益。驾照、保险管理不严和地方政府纵容是重要因素，不应将不正常视为正常。

“老头乐”究竟该去还是留？

关于“老头乐”再也乐不起来的说法并不是今年才有。

早在2018年11月，工信部等六部委印发了《关于加强低速电动车管理的通知》(下称“通知”)，明确将老年代步车纳入被监管的低速电动车范畴。

此后，不少车企尝试转战微型纯电车领域，以期升级成为“正规军”，填补和抢占市场空白，但结果并不理想。例如，有着“老头乐一哥”之称的雷丁汽车集团有限公司已在近日向山东省潍坊市昌乐县人民法院申请破产重整。这也成为众多低速电动车企转型的缩影。

今年已经是北京对于电动三四轮车过渡期管理的最后一年，对于“老头乐”的去留问题也得到了更为广泛的关注。

全国政协委员王均金建议鼓励使用低成本、高性能的经济型电动车，加速淘汰“老头乐”等低速电动车。但有专家指出，“老头乐”的价格远比新能源车低，且不需要驾照。消费者是否愿意多花这部分钱，又是否愿意花精力进行驾考，这些都是需面对问题。

“家里老人岁数大了，想考驾照也不现实，基本上连‘科目一’交规考试都没法通过。”李翔感到十分困惑。

据媒体报道，目前，北京已经开展违规电动三四轮车线上交售回收处理工作。有评论文章称，希望“老头乐”曾经带来的危险、隐患和灰色产业链能随着它的取缔而彻底消失，但希望“老头乐”带给老人的便捷不会消失，而是以更安全更合规的形式出现。

(责编：申佳平、陈键)

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