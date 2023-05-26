2023年5月24日，工业和信息化部网络安全管理局在湖南省长沙市组织召开工业互联网安全深度行活动总结会，全面总结深度行活动成效，交流优秀实践做法，研究部署下一阶段重点工作任务。地方工业和信息化主管部门、通信管理局，专业技术机构和行业协会，企业代表等相关负责同志300余人参会。

会上发布了工业互联网安全深度行活动成效突出地区和典型案例，河北、上海、江苏、安徽、江西、山东、湖南、广东、广西、新疆等10个成效突出地区工业和信息化主管部门、通信管理局对活动经验做法作了交流发言，典型案例企业代表聚焦分类分级管理实践进行了分享，中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心等专业机构围绕支撑举措进行了交流。

会议指出，做好工业互联网安全工作是贯彻党的二十大关于“推进国家安全体系和能力现代化”精神，落实党中央、国务院关于发展工业互联网决策部署的重要举措。通过深度行活动，各地方、各行业企业、相关专业机构积极探索、勇于创新、成效明显，深入实施分类分级管理，制定发布百余份政策文件，遴选一批工业互联网安全产品、方案和服务机构，积极举办工业互联网安全赛事活动，深入开展工业互联网安全应急演练，有效提升地方工业互联网安全支撑服务水平，有力促进新型工业化加快推进、护航制造业高质量发展。

会议强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持统筹发展和安全，全面加强工业互联网安全保障体系和能力建设。一是持续开展深度行活动，加强分类分级管理、技术监测赋能和一揽子服务进企业，开展地方工作成效评价，推动管理服务提档升级。二是深化实施分类分级管理，加快出台分类分级管理政策文件，推动定级实施、分级评测、能力评价等系列配套政策文件发布，加强地方工业和信息化主管部门和通信主管部门工作协同，加大工业互联网安全资源支持保障。三是不断完善技术手段建设，开展“铸网”工业互联网安全演练，建设完善国家工业互联网安全技术监测服务体系，服务支撑重点企业威胁监测发现、隐患精准预警、事件通报处置，提升风险防范应对能力。四是提升安全服务效能，探索开展工业互联网安全保险服务，加快出台网络安全保险有关政策，依托网络安全技术应用试点示范、工业互联网试点示范等工作，加强工业互联网安全技术创新应用示范。

(责编：申佳平、陈键)

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