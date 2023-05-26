记者刘桃熊

记者25日从河北雄安新区管理委员会了解到，雄安新区近日印发《企业跨省市迁移“1+N”行动方案》，构建企业跨省市迁移服务体系，助力北京疏解企业高效落户新区。

所谓“1+N”即一套跨省迁移体系和N项支撑迁移体系的惠企举措。方案提出，雄安新区将重点围绕北京疏解企业跨省迁移过程中，涉及的企业登记、涉税业务、公章刻制、公积金、社保及银行开户6个环节，打造企业跨省迁移“全链条”服务应用体系。同时，从“原名称沿用、原资质保留”“原文书互认、原业务延续”“无额外收费、有减免政策”“保姆式帮办、暖心式住房”等方面，聚焦企业需求和跨省市迁移过程中的堵点和难点制定若干惠企举措。

目前，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举。6年来，中央企业在雄安新区设立各类机构150多家，其中二三级公司100多家。聚焦新一代信息技术、现代生命科学和生物技术、新材料、高端现代服务业、绿色生态农业等产业，新区投资来源为北京的注册企业超过3000家。

雄安新区政务服务中心市场主体准入组负责人高松介绍，方案出台将进一步加速疏解企业高效落户新区。未来，企业无需往返京雄两地，无需到迁入地相关部门现场递交材料，仅需在线上填写相关信息，即可完成跨省迁移手续。

(责编：申佳平、陈键)

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