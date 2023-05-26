前四个月汽车出口增长76.5%
2023年05月26日08:53 | 来源：光明日报
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商务部25日发布数据显示，1至4月，我国汽车出口149.4万辆，同比增长76.5%，汽车出口至全球204个国家和地区。新能源汽车占汽车整体出口金额比重提升至42.9%，对汽车出口增长贡献率达51.6%。
“近年来，我国汽车出口稳中向好，2021年、2022年汽车出口增量连续两年均在100万辆以上。贸易规模逐步扩大，市场日益多元。今年前4个月，向‘一带一路’沿线国家出口136.4亿美元，增长1.2倍，占比45.9%；向发达经济体出口124.1亿美元，增长1.2倍，占比41.8%。产品结构持续优化，新能源汽车贡献重要的增量。”商务部办公厅副主任、新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示。
今年以来，我国汽车出口延续高速增长态势，有机构预测今年中国有望成为全球最大汽车出口国。“当前我国汽车出口呈现较快增长的阶段性态势，但在发展质量和效益方面仍有较大提升空间，在运输保障、金融服务、海外售后等方面仍存在一些困难问题。”束珏婷指出，商务部将会同相关部门重点做好三方面工作，一是加强运输保障，促进汽车企业与航运企业开展中长期战略合作，鼓励航运公司加快建设滚装船队，扩大汽车出口运力；二是鼓励汽车企业与国内外金融机构合作，在依法合规、风险可控的前提下，创新金融产品与服务，更好满足企业需要；三是支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力，树立良好品牌形象。
(责编：申佳平、陈键)
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