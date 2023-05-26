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促进“双千兆”网络高质量发展

记者刘坤 通讯员孙智蒲
2023年05月26日08:54 | 来源：光明日报
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近日，工业和信息化部等十四部门联合印发了《关于进一步深化电信基础设施共建共享 促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），部署推进新一轮电信基础设施共建共享工作。

工信部信息通信发展司有关负责人介绍，随着电信基础设施共建共享深化推进，电信基础设施共建共享面临新形势、显现新特点。以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络进入快速发展建设阶段，迫切需要优化“双千兆”网络建设环境，大幅提升“双千兆”网络的覆盖水平。电力、市政、交通运输等领域的社会设施资源丰富，成为“双千兆”网络深度覆盖的优质载体，跨行业资源共享逐渐成为提升“双千兆”网络建设效率和效益，避免重复建设和资源浪费的有效途径。随着农村“双千兆”网络建设发展，农村通信杆线整治的诉求日益迫切。

对此，《意见》明确，到2025年，电信基础设施共建共享工作机制不断完善，“双千兆”网络建设环境进一步优化，农村杆线梳理取得积极进展，跨行业共建共享深化拓展，数字化手段保障有力，电信基础设施共建共享水平稳步提升，有效节约社会资源。

《意见》提出，推进“双千兆”网络统筹集约建设。强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游。深化“双千兆”网络共同进入。严格执行新建住宅区和住宅建筑、商务楼宇、公共建筑内的通信配套设施工程建设标准，推进重点场所5G基站站址、机房及室内分布系统等设施统一协调进场、统筹开展建设，保障千兆光网平等接入。

《意见》指出，加强农村通信杆路线缆维护梳理。建立并完善农村电信基础设施共建共享共维机制，鼓励基础电信运营企业通过同沟分缆分管、同杆路分缆、同缆分芯、纤芯置换、租用纤芯等模式推动农村杆路线缆共建共享，并加强存量杆线梳理，及时摸排并整治违规搭挂杆路线缆，拔除清理废弃线路、杆塔。此外，鼓励跨行业开放共享，加强数字化技术支撑，优化“双千兆”网络建设环境。

(责编：申佳平、陈键)
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