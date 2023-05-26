记者 王传军

1963年非洲统一组织（简称“非统组织”，2002年改为非盟）成立以来，特别是近20多年来，中非在基建、贸易与投资、教育和卫生等领域合作成果颇丰。为进一步拓展中非合作潜能，更好应对当前国际出现的多重危机和挑战，中国驻非盟使团近日同非洲知名智库国际卓越咨询中心联合举办“庆祝非统成立60周年，打造合作新亮点，构建新时代中非命运共同体”主题研讨会，来自非盟、联合国非经委、外交界、智库、企业界等代表出席了此次研讨会。

中国驻非盟使团团长胡长春大使致辞说，加强同非洲国家的团结合作，始终是中国外交的优先方向。10年前，中国国家主席习近平提出真实亲诚对非政策理念、正确义利观、“一带一路”倡议和人类命运共同体理念。在中非领导人共同引领下，中非关系取得了举世瞩目的成就。中非在涉及核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，传统友谊和政治互信不断加深。

本世纪以来，中非双方在非洲合作建设铁路超过1万公里、公路近10万公里。中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级通信骨干网15万公里，网络服务覆盖7亿用户。中国连续13年成为非洲第一大贸易伙伴国，2022年中非贸易额突破2800亿美元。超过50个非洲国家同中方签署“一带一路”合作文件，非盟会议中心、非洲疾控中心总部、蒙内铁路、亚吉铁路等标志性工程不断涌现。面对世纪疫情，中非始终坚持团结抗疫，守望相助，共克时艰。中非在重大国际和地区问题上密切协调配合，双方高举多边主义旗帜，共同捍卫发展中国家正当利益。

胡长春指出，全球共同富裕需要各国共同发展，而不是少数国家搞小圈子，挑动分裂对抗，G7已沦为少数发达国家干涉他国内政、打压发展中国家发展进步的政治工具。中方愿充分发挥中非盟合作的引领示范作用，同非洲各界深化治国理政和经济社会发展经验交流，加强发展战略对接，推动各领域各层级友好往来，共同促进中非合作不断提质升级。

非盟委员会教育、科技与创新委员贝荷欣代表法基主席感谢中方举办本次活动，赞赏中方与非盟及非洲各国展开的各领域合作。贝荷欣介绍了非统和非盟在促进非洲经济社会发展、推动非洲一体化和发展非洲与域外伙伴关系等方面发挥的重要作用，表示非洲青年能力建设是关乎非洲未来的重要议题，中非合作能够为非洲推进青年教育、科技普及提供强大助力。贝荷欣强调，“独行快、众行远”，非洲愿同中方携手应对全球挑战。

在小组讨论环节，与会嘉宾围绕4个分议题畅所欲言、深入交流，为中非合作建言献策。在中非治国理政经验交流领域，嘉宾们表示，中非都面临着实现现代化的共同任务，有着共同的发展目标和诉求，非洲可在治理、发展、政策执行等多方面借鉴中国经验。津巴布韦驻埃塞和非盟大使尼亚姆德扎指出，正如中国国务委员兼外长秦刚今年4月在蓝厅论坛发表演讲时所言，“树高千尺必有根，水流万里总有源。中国式现代化的成功，不是从天上掉下来的，也不是从地下冒出来的。而是中国共产党秉持初心使命，带领全国人民一步一个脚印闯出来的，有着深刻的历史、实践和理论逻辑”，中国式现代化是中国人民在共产党领导下经过几十年艰苦探索和实践的结果。非洲应深入了解中国发展的体制优势，并结合非洲具体情况，应用到合适的国家和社区。

在加强中非经贸合作议题上，嘉宾们表示，促进中非经贸往来符合双方共同利益。中非在贸易投资、跨境支付、能力建设等方面合作有远大前景，对合作推进“小而美”民生项目充满期待。联合国非经委区域一体化和贸易司代表弗朗西斯表示，中非合作论坛及“一带一路”等为非洲实现《2030年可持续发展议程》及《2063议程》提供了独特机遇，非洲应充分利用庆祝非统成立60周年的机会，进一步深化和拓展中非伙伴关系，推动非洲最终实现上述两大议程目标。

在助力非洲建设持久和平与安全分议题上，嘉宾们表示，中非双方应继续深化安全领域合作。应对复杂的和平安全挑战，根本出路是以发展促和平，经济增长和社会进步是非洲实现持久和平与安全的有力支撑。在促进中非卫生健康合作分议题上，嘉宾们表示，中非双方都将推动非洲疫后复苏作为优先事项之一。中方援建的非洲疾控中心总部大楼是“看得见的”中非合作重大成果，有助于增强非洲卫生健康体系的韧性和可持续性。

(责编：申佳平、陈键)

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