记者何亮

记者25日从三峡集团获悉，一台单机容量为3.6兆瓦的风机在西藏自治区山南市措美县哲古镇成功吊装。这是目前在全球超高海拔地区成功吊装的最大单机容量风电机组，对我国在高海拔环境下开展大规模高参数风电资源开发具有重要意义。

据了解，此次吊装的风电机组属于三峡集团西藏措美哲古风电二期项目，该项目总装机容量50.6兆瓦，设计布置15台风机，其中单机容量3.6兆瓦的机型有7台，风机所在位置海拔均超过5000米。

三峡集团西藏措美哲古风电场位于喜马拉雅山北麓，是目前世界上海拔最高的风电项目。据三峡集团西藏能投山南分公司负责人王亮介绍，措美哲古风电一期项目顺利投产后，三峡集团加大科研力度，在二期项目中全部采用单机容量3兆瓦以上的机型，最大的单机容量达到3.6兆瓦，可有效提高当地风资源的利用效率。本次吊装的这款单机容量3.6兆瓦风机叶轮直径160米，风机轮毂中心距地面90米，具有高海拔适应性、防紫外线、防雷击、耐低温、抗覆冰等技术特点，能够在严苛的自然环境下长期稳定运行。

据悉，二期项目投产后，预计年上网电量将超过1.5亿千瓦时，能在更大程度上缓解西藏山南地区冬季用电高峰紧张的问题。按《中国电力行业年度发展报告2022》中电厂供电标准煤耗301.5克每千瓦时测算，该项目年发电量相当于每年可节约标准煤超4.5万吨，减排二氧化碳近13万吨，减排二氧化硫超15吨，绿色效益显著。

(责编：申佳平、陈键)

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