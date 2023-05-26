AI首次通过广告图灵测试
2023年05月26日09:00 | 来源：科技日报
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人工智能（AI）广告首次通过广告图灵测试。据英国《新科学家》杂志网站24日报道，在一项衡量创造力和激发情绪反应潜力的测试中，AI生成的广告的表现优于典型的美国平面广告，相关研究结果已经提交首届BrXnd营销和AI大会。
这项比赛的灵感来自最初的图灵测试，这一测试挑战机器在对话中模仿人类的能力。比赛要求非人工制作的参赛作品使用ChatGPT等AI工具创建和组织所有图像和文本，所有团队都被要求根据一个名为Volt的虚构能量饮料品牌的描述和标志制作平面广告。结果显示，由17名营销专家组成的小组在正确识别3个主要使用生成式AI制作的广告和7个由营销学生制作的广告方面的准确率仅为57%。
评分研究公司System1 Group对广告的创意质量和引发情绪反应的能力进行了评分：5颗星是最高分，1颗星是最低分，结果表明，典型的美国平面广告平均得分为1.8颗星。而两个AI制作的广告分别获得2.1颗星和2颗星。该公司表示，得分超过2分的广告被认为“超出常规，非常棒”。
在大会上，两位经验丰富的营销专业人士使用AI工具，在大约10分钟内制作出了50个广告。他们还制作出得分为2.8颗星的广告，不过，在此过程中，他们利用自己的专业知识来编排AI生成的图像和文本。
(责编：申佳平、陈键)
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