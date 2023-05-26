原标题：信银理财三周年：市场地位坐稳银行理财第一方阵 一季度银行理财综合能力排名第二

近期，中证金牛公布《2023年第一季度银行理财综合能力排名》，在全国200家银行理财机构进行的综合评价中，信银理财综合理财能力排名第二，这也是信银理财连续多个季度稳居行业排名前列，市场地位已坐稳银行理财第一方阵。

三时而励 拥抱高质量发展新阶段

2023年，信银理财坚持“稳中求进”“进中求优”，把质的有效提升放在量的合理增长之前，持续建设形成谱系完善、分层合理的理财产品体系，自觉融入国家战略发展大局，打造价值银行理财和有温度的服务，全面开启银行理财高质量发展新征程。

在产品体系上，信银理财以建成全天候理财产品超市为目标，持续优化布局涵盖货币、货币+、固收、固收+、混合、权益、项目和股权的“6+2”产品体系。 一方面，信银理财通过持续增加短期限产品供应、发力固收类产品，以低波动核心产品线做大、做实理财规模“压舱石”。另一方面，信银理财通过把握市场机会，推出高收益债、权益FOF、量化类等产品，在风险可控的前提下挖掘高收益投资机会，充分满足中高风险客户的配置需求。

在发展战略上，信银理财坚持“向高处立”“往平处坐”“向宽处行”的立体化、前瞻性布局。信银理财将企业使命与国家战略紧密融合，围绕集团、总行以及公司的发展方向，于2021年启动“灯塔计划”，紧密围绕服务“国之大者”的十大重点业务方向开展深度课题研究，探索和创新战略性业务发展，指引推动重点业务规划落地执行，充分发挥公司资源禀赋优势，推动绿色金融、养老金融、乡村振兴、科创金融做精做优，服务国家战略发展。

三时而励 温度与财富并肩同行

作为银行理财高质量发展的排头兵，信银理财深知推动高质量发展，是能够有效履行新时代新征程的使命任务所必须作出的战略选择。

面对高质量发展新阶段，信银理财将始终一如既往做到“三个坚持”， 一是坚持以客户为中心。始终以客为尊，坚持“离您很近，陪您很久”的服务理念，持续培养投资经理、理财顾问等资深专家队伍，重塑敏捷的客户需求响应系统，做好“陪伴式服务”，为客户“量身定制”投资建议、财富产品组合，提供丰富的投资资讯和专业理财规划建议，切实增强投资者的理财获得感、满足感、依赖感、幸福感。

二是坚持做稳健理财。围绕高净值客户对风险、收益、流动性等方面的个性化需求，以大类资产配置理念为指导，坚持专业专攻，遴选境内外优质资产及管理人进行全球化资产配置，寻求财富增长与风险控制之间的平衡，确保投资者在获得期望收益之余，可以有效控制风险，保障每一份家庭财富安全稳健保值增值。

三是坚持做长期主义者。“携手共赢未来”是财富管理机构与投资者的共同追求。在长期主义的路上，信银理财将与合作伙伴、市场客户同心同行。

三时而励。在步入成立三周年之际，信银理财将始终铭记回馈社会、报效国家的企业使命，始终秉持“服务实体经济，促进共同富裕”的初心，着力增强理财工作的政治性、人民性、专业性，进一步提高理财服务的价值性、普惠性、适应性，积极探索并走出一条符合自身发展特色的资管创新发展之路，不断增强服务实体经济质效，继续探索金融普惠创新，持续深化“财富增值更加稳健更有保障、客户服务更有温度更加专业”的经营理念，踔厉奋进高质量发展之路，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(责编：董童、李源)

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