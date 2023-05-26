人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

信银理财：持续深化经营理念 拥抱高质量发展新阶段

2023年05月26日10:23 | 来源：新华网
小字号

原标题：信银理财三周年：市场地位坐稳银行理财第一方阵 一季度银行理财综合能力排名第二

　　近期，中证金牛公布《2023年第一季度银行理财综合能力排名》，在全国200家银行理财机构进行的综合评价中，信银理财综合理财能力排名第二，这也是信银理财连续多个季度稳居行业排名前列，市场地位已坐稳银行理财第一方阵。

　　三时而励 拥抱高质量发展新阶段

　　2023年，信银理财坚持“稳中求进”“进中求优”，把质的有效提升放在量的合理增长之前，持续建设形成谱系完善、分层合理的理财产品体系，自觉融入国家战略发展大局，打造价值银行理财和有温度的服务，全面开启银行理财高质量发展新征程。

　　在产品体系上，信银理财以建成全天候理财产品超市为目标，持续优化布局涵盖货币、货币+、固收、固收+、混合、权益、项目和股权的“6+2”产品体系。 一方面，信银理财通过持续增加短期限产品供应、发力固收类产品，以低波动核心产品线做大、做实理财规模“压舱石”。另一方面，信银理财通过把握市场机会，推出高收益债、权益FOF、量化类等产品，在风险可控的前提下挖掘高收益投资机会，充分满足中高风险客户的配置需求。

　　在发展战略上，信银理财坚持“向高处立”“往平处坐”“向宽处行”的立体化、前瞻性布局。信银理财将企业使命与国家战略紧密融合，围绕集团、总行以及公司的发展方向，于2021年启动“灯塔计划”，紧密围绕服务“国之大者”的十大重点业务方向开展深度课题研究，探索和创新战略性业务发展，指引推动重点业务规划落地执行，充分发挥公司资源禀赋优势，推动绿色金融、养老金融、乡村振兴、科创金融做精做优，服务国家战略发展。

　　三时而励 温度与财富并肩同行

　　作为银行理财高质量发展的排头兵，信银理财深知推动高质量发展，是能够有效履行新时代新征程的使命任务所必须作出的战略选择。

　　面对高质量发展新阶段，信银理财将始终一如既往做到“三个坚持”， 一是坚持以客户为中心。始终以客为尊，坚持“离您很近，陪您很久”的服务理念，持续培养投资经理、理财顾问等资深专家队伍，重塑敏捷的客户需求响应系统，做好“陪伴式服务”，为客户“量身定制”投资建议、财富产品组合，提供丰富的投资资讯和专业理财规划建议，切实增强投资者的理财获得感、满足感、依赖感、幸福感。

　　二是坚持做稳健理财。围绕高净值客户对风险、收益、流动性等方面的个性化需求，以大类资产配置理念为指导，坚持专业专攻，遴选境内外优质资产及管理人进行全球化资产配置，寻求财富增长与风险控制之间的平衡，确保投资者在获得期望收益之余，可以有效控制风险，保障每一份家庭财富安全稳健保值增值。

　　三是坚持做长期主义者。“携手共赢未来”是财富管理机构与投资者的共同追求。在长期主义的路上，信银理财将与合作伙伴、市场客户同心同行。

　　三时而励。在步入成立三周年之际，信银理财将始终铭记回馈社会、报效国家的企业使命，始终秉持“服务实体经济，促进共同富裕”的初心，着力增强理财工作的政治性、人民性、专业性，进一步提高理财服务的价值性、普惠性、适应性，积极探索并走出一条符合自身发展特色的资管创新发展之路，不断增强服务实体经济质效，继续探索金融普惠创新，持续深化“财富增值更加稳健更有保障、客户服务更有温度更加专业”的经营理念，踔厉奋进高质量发展之路，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部部长王文涛会见美国商务部长雷蒙多
　　人民网北京5月26日电 （记者王震）据商务部新闻办公室消息，5月25日，商务部部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了坦诚、专业、建设性的交流。…
商务部：对美光公司审查是维护国家安全的必要措施
　　人民网北京5月25日电 （焦磊）5月25日，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，对美光公司审查是维护国家安全的必要措施。 此前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部