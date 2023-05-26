原标题：未势能源携“新技术、新产品、新应用”亮相2023世界氢能技术大会

5月23日，2023世界氢能技术大会（WHTC2023）在中国佛山南海举办。本届大会以“氢能与双碳战略：从现在到未来”为主题，聚焦双碳战略下全球氢能领域的最新产品、技术及装备，以及氢能在交通、能源、化工、冶金及建筑等领域的应用。作为“双碳”战略的积极践行者与推动者，未势能源携“新技术、新产品、新应用”亮相展会，以多品类、多层次的产品矩阵与全新的解决方案，向海内外展现中国自主品牌的技术底蕴与“氢”实力。

展会现场

H POWER DAY三大新品首次亮相 大咖“直播”揭秘关键技术

展会现场，未势能源H POWER DAY 最新发布的三大产品首次对外亮相，并凭借其优秀的性能以及关键技术的突破，赢得海内外业界同行、氢燃料电池整车厂商、上下游客户及媒体持续关注。

展示期间，未势能源“技术大咖团”齐聚直播间，现场直击氢能“卡脖子”问题，揭秘核心产品关键技术，并联合新能源领域知名媒体走进未势能源氢能产业园，“云打卡”研发中心、智能工厂，全方位呈现未势能源深厚的技术储备、研发实力，以及标准化的产品质量管理体系、规模化的生产及智能制造实力。同时，围绕氢能应用、氢能安全等话题，为公众普及氢能相关知识，帮助大家了解氢能、认识氢能，坚定氢能未来发展价值与信心。除此之外，未势能源还同步展出了95kW乘用车燃料电池系统、255kW大功率商用车燃料电池系统，以及全新一代高性能膜电极、70MPa氢用瓶阀、减压阀、加氢口等多款明星产品，通过产品矩阵焕新升级和领先的硬核技术，向行业展示未势能源坚持自主创新的信心与决心。

全新前瞻性解决方案 引领氢能应用规模化落地

展会现场，未势能源聚焦交通、钢铁、化工、建筑等重点行业客户减碳路径，基于“气氢+液氢”双技术路线布局，以新技术、新产品、新应用需求为牵引，以氢燃料电池商用车为载体，通过持续创新技术研发与产品迭代，同步推出全新定制化、一体化氢能综合解决方案。尤其，在“木星”车载液氢储氢系统、300+kW膨胀石墨板电堆、第二代70MPa-57L Ⅳ型储氢瓶等新产品以及多项国际领先性新技术加持下，未势能源氢动力解决方案更具前瞻性和引领性，可满足更加多元化场景需求，有效推动氢能重卡从中短途运输向长途运输进阶，助推氢燃料电池汽车规模化应用发展。与此同时，近期未势能源通过联合产业链伙伴落地河钢工业、新天钢&德达物流、常熟氢能公交等多个氢能应用示范场景，加速交通领域示范项目应用落地，在进一步验证产品可靠性、耐久性、安全性的同时，积累了丰富的运营经验与科学数据，正在以物流运输场景示范效应带动氢能规模化、多元化应用，不断向船舶、工业、建筑等多领域、多场景拓展、延伸。

2023年，随着大批量交付模式的开启，未势能源将以全新的解决方案助推氢能应用进入市场化提速阶段。

携手共创产业生态 探索氢能发展无限可能

秉持以产业链生态体系驱动氢能发展无限可能的发展初心，未势能源通过“产品生态+市场生态”双轮驱动，持续扩圈强链，以产业生态思维，在国内打造出了一套适用于终端市场应用需求的综合解决方案与服务体系。

展会首日，未势能源与多个能源、整车、科研院校、行业机构等单位，进行了初步交流并达成合作意向，将就氢能技术、氢能产业及氢能应用等开展相关生态合作。立足用氢贵、用氢难、运营里程焦虑等市场痛点难题，未势能源通过联合产业链伙伴创新生态合作，建立产业生态协同机制等，打通氢源、成本、服务、金融等环节，从技术创新、产品开发到市场化应用，正在以实际行动激发氢能产业链活力，积极助力氢能及燃料电池技术商业化、规模化落地，助推氢能商业化发展。

作为中国氢能行业的重要引领者，未势能源积极践行“双碳”战略，并始终坚定氢能发展信心，正在以科技创新为抓手，持续发挥产品、技术和产业链优势，承担起氢能产业推动者、氢能应用示范先行者使命责任，深度参与氢能多领域脱碳路径，加速氢能规模化和商业化应用，为推动能源绿色低碳转型贡献企业力量！

(责编：曹淼、李源)

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