人民网北京5月26日电 （黄盛） 伴随着张富清成长沙画徐徐展开，中国建设银行2.4万多个党支部在5月24日第四个“学习张富清日”，开展了“学英雄、建新功”活动，重温张富清同志先进事迹，发挥榜样引领作用，引导广大党员干部在主题教育中学思想、敬英雄、强党性、见行动，以高质量党建引领高质量发展。

据悉，张富清老英雄是建设银行的离休干部。中国建设银行总行党委带头加强党性锻炼，以视频形式扩大到二级分（支）行及以上机构领导人员，采用观看《党的好战士——张富清党性修炼情景党课》、阅读《熔炼——张富清同志一生的党性修炼》党性教育读本等方式，重温张富清同志锤炼党性、坚守本色、全心全意为人民服务的人生历程和感人事迹，提振破难题促发展、办实事解民忧的精气神，转化为践行新金融、服务中国式现代化的坚定行动。

《党的好战士》是建设银行党委与中共中央党校（国家行政学院）党的建设教研部合作开发的情景党课，全部由建设银行普通员工参与表演、制作和幕后工作。情景党课分为《谦和老人》《战火硝烟》《来凤公仆》《建行岁月》《英雄无悔》5个篇章，综合运用朗诵、评论、视频、沙画、歌唱、影视同期声等多种手段和展现形式，全景式、多维度、立体化地展现了张富清同志在不同历史时期的奋斗历程和感人故事。目前，情景党课已在行内外巡演1200余场，被中国延安干部学院、全国人大机关党校、生态环境部党校等单位纳入培训课程库，线上浏览量超50万次。

《熔炼》一书由建设银行党委和中共中央党校（国家行政学院）党的建设教研部历时近一年，经过调研走访、查阅资料和理论研究等工作合作编著。该书分为《英雄之路》《党性之蕴》《熔炼之悟》《笃行之为》4个篇章，近19万字，展现了张富清同志一生锤炼党性的历程，直观立体地展现了他无比坚定的政治立场、求真务实的工作作风和对党对人民的赤胆忠心，系统全面深入地阐述了党性和党性教育的内涵与思考。

(责编：乔业琼、吕骞)

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