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工银数字普惠助推小微企业、个体工商户、农业经营主体高质量发展

2023年05月26日11:13 | 来源：人民网
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发展普惠金融是支持实体经济发展的重要手段，是国有大行的重要责任。工商银行坚持金融为民理念，聚焦小微企业、个体工商户、农业经营主体等重点客群，扩大普惠服务覆盖面、精简业务办理流程、提升客户满意度。

据工商银行相关负责人介绍，为满足小微客户融资时间急、频次高等需求，工商银行持续优化线上金融服务模式，实施标准化作业、自动化审批，支持客户扫码进入手机银行便捷办理业务。商户贷支持客户自主申请，在线审批通过后即可线上提款，无需等待放款快，省去商户往返银行时间与交通成本。

在多元授信方面，工商银行立足市场主体实际需要，将多元大数据转换为普惠金融“源头活水”，以金融科技为核心，依托“数据+模型”优势，合理授信、有效增信。法人经营快贷基于多维数据为小微企业估算预授信额度，客户扫码测额。

另外，工商银行切入小微生产经营各类场景，通过多元化、个性化产品设计，为客户量身打造专属融资服务，精准满足各类小微客户融资需求。该行为农业种植客户打造的服务综合利用农业数据，支持多种种植作物，覆盖范围广，融资期限最长可至5年，充分满足农作物生长周期内各环节资金需求。

“工商银行以优质的产品、便捷的服务为实体经济和小微企业创造‘惠’风和畅的发展环境，为高质量发展添动能。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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