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探讨零售业转型新趋势：提升数字化能力 为消费者创造价值

2023年05月26日11:15 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者杜燕飞）“在数智化时代，零售业将进化成何种形态？”“数字化不光是简单的线上卖货，更关乎于企业的运营能力。”“当有人还在用罗盘探索方向的时候，一些人已经借助卫星导航迈向更广阔天空了。”在日前由中国连锁经营协会主办的2023中国零售创新大会上，参会嘉宾表示，零售业要利用数智化工具与瞬息万变的消费市场沟通，对组织运营、商业模式、渠道触达等进行改造，为消费者提供核心价值。

中国连锁经营协会秘书长彭建真在会上表示，当前零售企业正在转型期探索，找到适合自身发展道路，需要做很多尝试和努力。“零售企业如果仅停留在做商品的‘搬运工’，参与创造价值的程度很低，就只能通过残酷的价格战获取市场，这条路注定会非常辛苦。在流通环节，零售企业一定要创造自己独有的价值。”彭建真说。

彭建真表示，零售企业在流通环节的价值创造体现在两个方面，一是通过经营技术和方法，降低商品成本和各业务单元的经营成本，达到提升效率的目的；二是零售企业的价值创造体现在服务品质、独特的商品力建设、线上快速履约和宽松退换货举措，这些最终会体现在消费者对零售企业的信任。

万博新经济研究院院长滕泰认为，需求的增长在于新供给，包括新技术、新产品、新场景、新模式、新业态等的创新。尤其是在需求总体不足、供给总体过剩的背景下，传统产业的创新转型尤为重要。 

“零售企业要注重以软价值创造新需求，要通过研发创意创造软价值、体验创造软价值、场景创造软价值、流量创造软价值、创新商业模式创造软价值。消费者的每一次购买，背后都是生活方式和体验价值。这包括更高的消费价格，体现在高级感、身份感、文化内涵、个性化等；更高的消费频率，体现在消费频率、参与互动感、归属认同感等。”滕泰说。

会议期间，银泰商业集团、永旺集团、成都伊藤洋华堂、多点DMALL等业界代表对行业发展进行了展望。

多点DMALL合伙人任中伟表示，数字经济时代实体零售要培养自身三大能力，一是数字化能力，涉及端到端、融合业务最佳实践、能持续迭代、助力智能化决策；二是用户运营能力，涉及线上线下一体化、私域与公域融合、短视频与直播等全渠道、AI精准营销等；三是供应链能力，涉及零供高效管理系统、全链条解构重构等。

以便利店为例，任中伟说，便利店有效商圈大多在0.5公里到1公里范围内，这对店到家业务的订单拓展带来了一定的难度。要通过上述三大能力的培养，最终实现在线点单结算、到店后快速核验提货，提高点餐、结账、自提效率，将用户体验更进一步。

“数字化转型需要提升的大方向清晰，关键是怎么落地。”永旺集团执行董事副总裁朱菁认为，没有一套数字化系统是可以拿来就用的，企业有自身的优势和弱点，需要独立研发和外包的组合；企业越大，就越不能一刀切；组织能力中，最重要的是对业务理解的人才；准确做好投入与产出的评估，是可持续发展的关键点。

(责编：乔业琼、吕骞)
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