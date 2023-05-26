人民网北京5月26日电 （黄盛）随着我国经济总体恢复向好，国产消费电子产品已经成为全球市场上一股不容小觑的力量。久久为功的技术创新、精准化的网络营销和新颖的智能化发展道路，成为我国消费电子行业不断强化内生发展动力的重要途径。以国产手机业为例，国家相关政策支持给手机行业注入强有力支持其的同时，不少厂商通过技术创新和高效运营，成为全球5G市场最主要的供应商之一，并不断实现产品迭代恩前高端竞争能力，为消费者带来更多选择，以此夯实市场竞争力。

对此，有业内人士表示，2023年全球智能手机市场需求受消费信心不足、购买力疲软等因素影响，行业整体大盘持续承压，但部分国产手机厂商在面对国内外市场双重压力下，依托于产品实力和品牌势能的积累，探索经营策略转型，强化自身的韧性。以国产手机厂商小米为例，其在日前发布的2023年一季度业绩公告显示，在“规模与利润并重”新经营策略的指引下，公司重视运营效率提升并坚定推进高端化战略，集团整体毛利率达19.5%，创历史新高；同时，公司整体经营稳健，总营收为人民币595亿元，经调整净利润达人民币32亿元，同比增长13%，环比增长121%，库存水位连续3个季度下降，整体库存金额为人民币426亿元，同比下降超24%，为近9个季度以来最低水平。

据Canalys数据显示，小米一季度全球智能手机出货量排名第三，达3040万台，市占率为11.3%，智能手机业务收入达人民币350亿元，毛利率为11.2%，环比提升3.1个百分点，在全球市场经营健康有效。

小米集团合伙人兼总裁卢伟冰表示，小米会坚持规模与利润并重的经营策略，推动精细化管理，追求高质量发展；同时也会继续投资未来，对技术、品质、创新都进行不断追求。

在经营韧性增强的同时，国产手机业纷纷改善产品结构，推进智能手机高端战略，多措并举降低运营费率并布局多元化产品，以此谋求新的市场增长点。其中，小米2023年一季度业绩公告显示，在过去不到一年时间内，小米连续四款高端智能手机产品在上市首月均获得高用户口碑的成绩，进一步凸显高端产品的竞争实力。同时，从小米智能手机ASP来看，2022年第一季度为每部1188.5元，2023年第一季度为每部1151.6元，同比减少3.1%，主要是由于境外市场增强了清理存货的力度；不过，2022年第四季度为每部1121.0元，环比有所上升，主要是由于第一季度高端智能手机的出货量的贡献。小米集团管理层相关人士也在日前的电话会议中提及公司的产品结构改善，集中体现在中高端产品的比例提高，高端系列手机的规模化效应开始显现。

也有业内人士表示，国家统计局数据显示，我国一季度GDP同比增长4.5%，社会消费品零售总额同比增长5.8%，主要由餐饮收入和升级类商品销售的大幅增长拉动。从尼尔森IQ监测的快消市场数据看，一季度，我国快消市场全渠道小幅下跌1.6%，其中线上市场增长3.8%，线下市场跌幅收窄至3.8%。对比去年一季度全渠道下跌态势，市场回暖明显。在此背景下，国产手机行业在降库存趋势凸显的同时，高端化产品策略和技术创新带来的内生发展动力，正在成为消费市场提档增速增添一把“热火”。

(责编：王仁宏、吕骞)

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