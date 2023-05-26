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中国平安：三十五载勇担职责使命

2023年05月26日14:19 | 来源：人民网-人民日报
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原标题：中国平安：三十五载勇担职责使命

　　1988年5月27日，平安保险诞生于深圳经济特区招商局蛇口工业区北六栋的3层小楼，当时员工13人，是一家股份制、地方性小型财产险公司。2023年，中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）的深圳总部大楼，作为目前“世界最高的办公建筑”，屹立于粤港澳大湾区，每天有2万名员工穿梭其中。

　　从无到有，从小到大，从大到强。截至2022年末，中国平安营业收入从1988年的近700万元增长至1.22万亿元；公司总资产从1988年的5400万元增长至11万亿元，成为全球资产规模最大的保险企业之一。业务经营稳健发展，中国平安实现资产、营收、市值等指标年均逾20%的复合增长，在《财富》世界500强的排名持续提升，从2012年第242位上升至2022年第25位。

　　做大做强，勇担责任，回报社会。截至2022年末，中国平安累计对客户的赔付、给付总额超2.2万亿元；2022年全年，中国平安旗下4家保险公司赔付总件数超2亿件，平均每天赔付超60万件。过去35年，中国平安累计纳税9995亿元；2022年全年，全集团纳税达1155亿元，已连续5年保持千亿级纳税水平。2012年以来，中国平安累计派发股息分红23次，分红总额达2655亿元，在沪深两地上市公司中名列前茅。2022年，中国平安现金分红达438亿元，连续第11年增长。

　　奋进新征程，建功新时代。中国平安坚守“专业 让每个家庭拥有平安”的愿景，持续深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，让专业的金融保险、医疗健康产品和服务惠及千家万户，助力经济社会高质量发展。

　　敢闯敢试敢为人先 始终与时代同行

　　作为中国第一家股份制保险企业，中国平安勇担保险业市场化改革试验田的职责。

　　探索现代保险，引入国际化经验。在公司起步之初，中国平安以财产保险为起点，随后引进寿险营销体系，运用保险工具助力守护人民的生命安全。1994年，中国平安推出首张个人寿险保单“平安长寿”，这是新中国第一款个人寿险产品。

　　此后，中国平安寻求构建“国际化标准，本土化优势”，成为中国大陆第一家引进外资股东的金融企业，聘请国际会计师事务所、采用国际会计制度、国际精算制度及核保核赔制度的保险公司。秉持“诚信为基”，中国平安创新推出“信守合约，为您寻找理赔的理由”的服务承诺，提出“拒赔更审慎”核赔原则，优化理赔程序，处理争议时在依法合规的前提下作有利于客户的解释，践行至今内化为重要的服务原则。

　　探索综合金融模式。中国平安通过打造“一个客户、一张账单、多种产品、一站式服务”现代综合金融模式，为中国家庭提供一站式的金融产品和创新服务，让客户省心、省时。截至2022年12月末，平安集团个人客户数近2.27亿。

　　贯彻科技强国战略，运用数字化技术提升服务质效。中国平安引入“金融工厂”概念，取得多项成果。2006年，中国平安后援集中平台在上海张江正式投入使用；2010年，平安人寿推广电子保单服务，启用与物理签章同等法律效力的电子签章技术，实现无纸化投保；2017年，平安产险推出“510极速查勘”，实现市区报案零等待，10分钟内到勘占比达93.41%。2022年，中国平安全年服务客户9.5亿次，平均每天可处理服务事项超260万件，其中82%使用人工智能服务。

　　布局“综合金融+医疗养老”战略，中国平安与亿万家庭终身相伴。迈进新时代，为助力健康中国建设、积极应对人口老龄化，中国平安升级“综合金融+医疗养老”战略，创新中国版“管理式医疗模式”和居家养老模式，建立“到线、到店、到家”的服务网络，致力于为客户及其家庭提供全周期的健康、养老品质生活服务。平安居家养老服务推出一年来，已覆盖47个城市，超1万名客户开启该项服务。

　　优化金融服务 助力高质量发展

　　回望三十五载发展历程，中国平安始终致力于与中国家庭同频，与人民群众的福祉相连，与国家发展共振。

　　积极响应客户需求。中国平安全力打造“综合金融+医疗养老”生态版图，秉持“专业创造价值”的文化理念，号召每位员工成为客户身边最专业的金融顾问、养老管家，围绕九大服务场景，为广大客户提供简单、便捷的消费体验。助力新市民共享发展成果，平安产险为外卖骑手、家政人员设计务工意外险，平安寿险创新“费用支付+就医服务”一体化医疗解决方案，平安养老险为5000万参保人提供“惠民保”业务。

　　服务实体经济，助力社会高质量发展。充分发挥综合金融优势与能力，截至2022年底，中国平安累计投入逾7.89万亿元支持实体经济发展，覆盖能源、交通、水利等重大基建项目。加快数字化转型，搭建星云物联网平台，平安银行支持中小企业相关融资发生额超过6500亿元。平安产险充分发挥保险的社会“稳定器”作用，为全国1000多个重点工程建设项目提供超过2.5万亿元的风险保障。

　　守护美好生活，助力万千家庭安居乐业。积极推进乡村振兴，中国平安用足金融力量，始终致力于推动产业振兴和教育振兴，截至2022年末，累计投入超771.53亿元帮扶乡村产业发展，以“振兴保”产业帮扶模式，在18个省份助力28万农户稳步增收。为绿色发展提供新动力，截至2022年底，中国平安绿色投融资规模达2823.63亿元。持续开展教育公益行动，中国平安在全国援建了119所平安希望小学，累计招募超过1万名支教志愿者，在1039所智慧学校落地实施青少年科技素养提升计划。倡导和推动员工积极开展各项志愿服务，平安员工和代理人志愿者达57万人，活跃在义务献血、急难救助、乡村教育等多个方面。

　　中国平安升级品牌标识，并诠释新的发展内涵：“平安”是一种祝福，是人们对美好生活的向往；“平安”是一种诚信，是守护家庭美满的保障；“平安”是一种承诺和服务，服务人民，服务国家，服务时代。

　　着眼未来，中国平安将始终与社会发展同行，与亿万客户及家庭共进，勇担企业责任与时代使命。一方面，用丰富的金融产品、专业的客户服务，进一步满足人民对美好生活的向往；另一方面，充分发挥综合金融优势，增强服务实体经济质效，继续推进乡村振兴，践行绿色金融可持续发展。（数据来源：中国平安保险（集团）股份有限公司）

(责编：曹淼、李源)
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