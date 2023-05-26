原标题：第十一届“魅力之光”清洁能源科普甘肃赛区活动在兰州大学启动

5月26日，2023年全国科技活动周期间，第十一届“魅力之光”清洁能源科普活动甘肃赛区启动仪式在兰州大学举办。

活动举行了中核汇能与通渭县、卓尼县共建“零碳示范村”签约仪式，围绕”热爱科学、崇尚科学“的主题开展了”清洁核能 低碳未来”“核心聚力 风光无限”清洁能源科技主题讲座，围绕”善用清洁能源、汇聚美好生活”开展了深度对话。

国家能源局核电司副司长赵学顺，兰州大学党委常委、副校长陈熙萌，中国核能电力股份有限公司党委副书记张国华，中核汇能有限公司总经理、党委副书记王志刚出席会议并致辞。

赵学顺表示，甘肃是我国重要的核工业基地，是两弹一星精神的重要发源地，是和工业文化的摇篮，百年名校-兰州大学为国家培养输送了大批优秀和领域人才，为核电事业发展作出了突出贡献。魅力之光和科普活动回到甘肃，走进兰大，是文化的传承，人才的接续。希望通过这样的活动，甘肃省更多的青少年不但能够学到和科学以及清洁能源的知识，同时也能够了解到曾经发生在这片土地上的那些感天动地的故事，从而增强自豪感，激发团结奋斗，努力前行的信心力量。

陈熙萌表示，核能作为优质的低碳、清洁能源，为保障国家的能源完全、应对气候变化、保护生态环境发挥了重要作用；核技术广泛应用于工业、农业、医疗卫生等国民经济各领域，融入到社会生产发展和人民生活的方方面面；核力量，是国家发展和国家安全战略的重要保障。而认知“核”，读懂“核”，科学研究和运用“核”的力量，更不能忘却新中国“核领域”的老一辈革命家筚路蓝缕、艰苦奋斗，带领“核学人”用热血铸就的“两弹一星”的崇高革命精神，这是历史实践的缩影，是精神的财富，也是国家富强民族复兴的不竭动力。

“魅力之光”是驰名全国的科普品牌。在生态环境部、国家能源局、国家原子能机构、中国科协等指导下，中国核学会与中国核电联合主办的“魅力之光”全国科普活动已连续举办了11年，累计吸引超过400多万中学生为主体的公众深度学习核知识、探索核奥秘、感受核事业，两度荣获了“中国科协年度好活动”，“全国科普日好活动”等荣誉。

多年来，“魅力之光”激发了数以千计的热血青年强核报国、投身清洁能源事业的志向，涌现了诸多生动感人的故事。正因为“魅力之光”科普活动在培养科技人才、助力乡村振兴、促进产业发展、传播科学文化方面的独特作用，特别契合切合甘肃省当前高质量发展的需求和人文科教资源的禀赋优势，在国家能源局核电司、核电发展中心以及国家乡村振兴局社会帮扶司的支持下，中国核能电力股份有限公司、中核汇能有限公司精心策划了“魅力之光”甘肃专场活动，希望以本次“魅力之光”活动举办为起点和纽带，加强与兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学等高校的全面合作更好地实现科普事业、人才培养、乡村振兴、产业发展、央地合作的有机融合，共同谱写“善用清洁能源，共创美好生活”的辉煌篇章。

在主题讲座环节，兰州大学教授、博士生导师、国家级教学名师吴王锁，中核汇能有限公司综合总经理李芳，分别以“清洁核能·低碳未来”“核心聚力·风光无限”进行了分享，介绍了双碳目标引领下我国核能行业发展前景、清洁能源产业相关科普知识等，让与会师生进一步走近科学、走近核能。

在沙龙分享环节，江苏核电有限公司党委副书记杨富堂，河南省滑县枣村乡第一初级中学高级教师张社会，首届“魅力之光”全国科普一等奖获得者、中国核动力研究院设计院在读博士生郑若涵，“魅力之光”亲历者、霞浦核电员工吴倩香，结合自己与核能相遇、相识、相知、相伴的经历，分享了各自的人生故事。（记者 宋芳科）

(责编：曹淼、李源)

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