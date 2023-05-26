人民网北京5月26日电 （记者车柯蒙）今年以来，全国税务部门继续坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，把维护公平公正的税收环境，护航经济企稳向好作为重中之重，聚焦高风险重点行业、重点领域依法坚决打击各类偷逃骗税违法行为，扩围升级多部门常态化打击虚开骗税工作机制，涉税案件查办的整体效能进一步提升。记者从国家税务总局了解到，今年1至4月，全国税务稽查部门共依法查处违法纳税人3.16万户，挽回各类税款损失528亿元，有力规范了税收经济秩序。

具体来看，主要有以下四方面举措：

一是紧盯“三假”行为，严查狠打虚开骗税。坚持对“假企业”“假出口”“假申报”等严重违法行为严查狠打、毫不放松，通过查处一批违法企业，打掉一批犯罪团伙，严惩一批犯罪分子，始终保持对违法者的强大震慑。特别是在坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举策略的基础上，探索运用国际情报交换手段协助调查取证，发现和推送骗取出口退税团伙案源103个。今年1-4月，全国累计调查核查检查认定虚开发票140.6万份，挽回出口退税损失37.35亿元。

二是聚焦重点领域，依法查处偷逃税行为。聚焦高风险重点行业、重点领域、重点地区和重点人员，充分运用税收大数据开展风险分析和精准选案，快速锁定高风险案源，实施定向制导，精准打击，集中力量查处一批大案要案。今年以来，已组织查处部分利用研发费用加计扣除等手段偷逃税的企业，同时对重点关注的医药、农产品等虚开发票高发行业，推送虚开案源890户，并对一些协助纳税人逃避税的不法中介依法进行了查处。

三是深化部门协作，发挥联合打击优势。税务与公安、检察、海关、人民银行、外汇管理部门密切协作，有力推动联合打击工作深入开展。各部门充分发挥各自优势，推动部门协作实体化高效化运行，实现跨区域、跨部门数据共享，实现了对犯罪团伙联合研判、精准打击。下一步，还将继续拓展联合打击机制下的部门协作广度和深度，推进构建从行政执法到刑事司法全链条协同打击虚开骗税违法犯罪的新局面。

四是加大曝光力度，持续释放震慑效应。注重发挥“查处一起、震慑一片”的警示教育作用，今年以来共分7批曝光了40起涉税违法典型案件，其中包括12起虚开发票案件，5起骗取出口退税案件，5起骗取留抵退税案件，9起未依法依规办理个人所得税汇算案件，3起加油站偷逃税案件，3起网络主播偷逃税案件，3起涉税中介违规发布涉税虚假信息被处理案例，持续释放了“偷骗税必严打”“违法者必严惩”的强烈信号。

(责编：乔业琼、吕骞)

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